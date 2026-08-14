Putin acuză Occidentul de „piraterie și banditism”

După ce autoritățile britanice au reținut petrolierul Smyrtos, asociat de Londra așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, Vladimir Putin a lansat un val de amenințări la adresa Occidentului. Guvernul britanic afirmă că intervenția comandourilor Royal Marines s-a desfășurat cu respectarea dreptului internațional, în timp ce Moscova amenință cu acțiuni similare împotriva navelor statelor pe care le consideră ostile, potrivit BBC.

Vladimir Putin a criticat acțiunile statelor occidentale în timpul unor exerciții navale desfășurate în Oceanul Pacific.

Liderul de la Kremlin a descris confiscarea navelor asociate Rusiei drept „piraterie și banditism” și a avertizat că Moscova ar putea răspunde „în mod similar” dacă astfel de operațiuni vor continua.

Președintele rus a sugerat că un eventual răspuns nu s-ar limita la zonele în care sunt interceptate navele rusești, Rusia putând acționa oriunde consideră necesar.

Petrolierul Smyrtos se află în continuare sub controlul autorităților britanice, într-un port din apropiere de Weymouth, în sudul Angliei.

Nava a fost interceptată și abordată în luna iunie de comandouri ale Royal Marines. Operațiunea a fost prezentată drept o premieră pentru eforturile Londrei de a perturba activitatea navelor sancționate.

Căpitanul petrolierului, Ajay Pant, a fost pus sub acuzare pentru încălcarea sancțiunilor impuse Rusiei. El este suspectat că ar fi furnizat sau livrat, direct ori indirect, petrol rusesc interzis prin regimul de sancțiuni.

Din cei 25 de membri ai echipajului aflați inițial la bord, 22 au fost repatriați în luna iulie. Proprietarul navei rămâne responsabil pentru întreținerea petrolierului și pentru asigurarea proviziilor necesare personalului care a rămas la bord.

Comandantul Flotei ruse din Pacific, Viktor Liina, a susținut că Marea Britanie și Franța ar avea „flote fantomă”.

Oficialul rus a afirmat că Moscova dispune de capacitatea necesară pentru a inspecta și reține nave aparținând statelor considerate neprietenoase.

Declarațiile vin după ce Putin a avertizat că Rusia ar putea adopta măsuri similare celor folosite de statele occidentale împotriva navelor asociate cu Moscova.

Guvernul britanic a respins acuzațiile Rusiei și susține că militarii și forțele de ordine au acționat legal atunci când au urcat la bordul petrolierului Smyrtos.

Londra afirmă că operațiunile împotriva „flotei fantomă” urmăresc să reducă veniturile obținute de Rusia din exporturile de petrol, bani care contribuie la finanțarea războiului din Ucraina.

Ministerul britanic al Apărării estimează că Rusia folosește peste 700 de nave în această rețea, iar aproximativ 75% din petrolul rusesc supus sancțiunilor ar fi transportat prin intermediul acestora.

Potrivit autorităților britanice, navele folosesc structuri de proprietate greu de urmărit, asigurări opace și alte metode pentru a ascunde originea încărcăturilor și legăturile comerciale cu Rusia.

Tensiunile dintre Rusia și statele occidentale apar în timp ce Uniunea Europeană își intensifică măsurile împotriva rețelei maritime asociate exporturilor rusești de petrol.

Până la jumătatea lunii august 2026, peste 630 de nave erau sancționate de UE și aveau interdicție de acces în porturile blocului comunitar.

Purtătoarea de cuvânt pentru afaceri externe a UE, Anitta Hipper, a transmis că statele europene nu vor renunța la aceste măsuri din cauza amenințărilor venite de la Moscova.

Bruxelles-ul consideră reducerea veniturilor obținute de Rusia din exporturile energetice o prioritate în eforturile de a limita resursele disponibile pentru finanțarea războiului din Ucraina.

Mai multe state europene au desfășurat operațiuni împotriva unor nave suspectate că încalcă sancțiunile.

Cel mai recent, marina italiană, împreună cu parteneri europeni, a inspectat un petrolier în centrul Mediteranei, pe fondul unor suspiciuni privind dreptul navei de a naviga sub pavilionul declarat.

Petrolierul nu a fost confiscat, însă alte operațiuni s-au încheiat cu sechestrarea unor nave.

De la începutul anului 2026, nouă petroliere suspectate că fac parte din „flota fantomă” și că încearcă să evite sancțiunile au fost confiscate în zona Uniunii Europene.

Statele occidentale au impus sancțiuni ample sectorului energetic rusesc după invazia la scară largă a Ucrainei, începută în 2022.

De atunci, Moscova este acuzată că recurge la petroliere vechi, cu structuri de proprietate și sisteme de asigurare greu de identificat, pentru a menține exporturile de petrol și a ocoli restricțiile internaționale.