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Nigel Farage și-a recâștigat mandatul de parlamentar. Liderul Reform UK, fără contracandidați de la partidele mari

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Nigel Farage și-a recâștigat mandatul de parlamentar. Liderul Reform UK, fără contracandidați de la partidele mariNigel Farage / sursa foto: captura video
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Din cuprinsul articolului

Nigel Farage, liderul partidului Reform UK din Marea Britanie, a declarat vineri că și-a recâștigat locul în parlament, dar nu va fi prezent la numărarea voturilor din cauza unui avertisment al poliției cu privire la o campanie de perturbare a rezultatului, potrivit Reuters.

Farage și-a anunțat victoria înainte de finalizarea numărătorii

După săptămâni în care a fost hărțuit cu acuzații că nu ar fi declarat în mod corespunzător milioane de lire sterline primite de la un susținător bogat, Farage a demisionat brusc din parlament luna trecută pentru a candida pentru un nou mandat în stațiunea de coastă Clacton, situată în sudul țării.

Farage le-a spus susținătorilor aflați la o petrecere, înainte de anunțarea oficială a rezultatelor, că a obținut o „victorie răsunătoare” într-un scrutin în care principalul său contracandidat a fost un comediant îmbrăcat într-un coș de gunoi, după ce principalele partide politice au boicotat alegerile.

„Amenințare credibilă” la adresa lui Farage, anunță Reform UK

El a spus că forțele de poliție locale l-au informat despre o „campanie organizată pentru a perturba și degrada” rezultatul alegerilor.

„Sunt blestemat dacă voi sta pe o scenă, după ce am obținut o victorie răsunătoare... și voi fi înjosit și umilit de niște nimeni”, a spus el. „Din păcate, nu voi participa la numărare.”

Reform UK

Reform UK / sursa foto: wikipedia

Un purtător de cuvânt al Reform UK a declarat că există o „amenințare credibilă” la adresa lui Farage. Reform a anunțat, de asemenea, că un discurs planificat al lui Farage pentru vineri dimineață a fost anulat deoarece acesta „comentase deja rezultatul așteptat”.

Alegerile din Clacton, boicotate de partidele mainstream

Poliția din Essex a susținut că a desfășurat o operațiune „proporționată și robustă” pentru a asigura siguranța și securitatea tuturor participanților la numărarea voturilor.

Nigel Farage și-a propus să-și demonstreze sprijinul local puternic pentru a-și consolida poziția, dar decizia partidelor mainstream de a nu propune candidați l-a pus în fața a peste 30 de rivali, inclusiv comedianți și independenți, pe cel mai lung buletin de vot din istoria politică britanică.

Principalul său rival este probabil contele Binface, un personaj îmbrăcat în pelerină argintie, creat de comedianul Jonathan Harvey, care a candidat împotriva a trei prim-miniștri în ultimul deceniu.

 

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