Tren de pasageri deraiat în Marea Britanie

Un tren de călători a deraiat joi după-amiază în apropierea gării Lewes, în East Sussex, Marea Britanie, iar mai multe echipaje de urgență au fost trimise în zonă. Polițiști, paramedici și pompieri intervin la fața locului, în timp ce autoritățile le-au cerut oamenilor să evite perimetrul, relatează BBC.

„Avem cunoștință de faptul că un tren de călători a deraiat în zona Lewes din East Sussex. Serviciile de urgență se află la fața locului și vom oferi informații suplimentare de îndată ce vom putea”, a declarat Un purtător de cuvânt al Network Rail și Southern Rail pentru BBC.

Printre echipele mobilizate se află și ofițeri ai Poliției Britanice de Transport.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, primele sesizări privind deraierea au fost primite joi, la ora 15:54.

„Ofițerii se află în prezent la fața locului, în apropierea gării din Lewes, în urma unor sesizări privind deraierea unui tren la ora 15:54 astăzi (n.r – joi). Intervenim alături de paramedici și pompieri și vom oferi mai multe informații cât de curând posibil”.

Serviciile de intervenție continuă să lucreze în apropierea gării, iar informațiile suplimentare despre incident urmează să fie comunicate după verificările de la fața locului.

Serviciul de Pompieri și Salvare din East Sussex a anunțat că a fost solicitat să intervină la incidentul produs în apropierea gării Lewes.

Și alte servicii de urgență au fost alertate, iar echipele acționează împreună în zona în care a deraiat trenul.

„Au fost alertate și alte servicii de urgență. Continuăm să lucrăm la fața locului alături de colegii noștri din serviciile de urgență și de alți parteneri. Vă rugăm să evitați zona”, a precizat serviciul într-un comunicat.

Autoritățile nu au transmis, în informațiile disponibile până în acest moment, alte detalii despre consecințele deraierii. Intervenția serviciilor de urgență continuă în apropierea gării Lewes.