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Tren de marfă deraiat la Constanța. Patru vagoane au ieșit de pe șine, unul s-a răsturnat

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Tren de marfă deraiat la Constanța. Patru vagoane au ieșit de pe șine, unul s-a răsturnatSursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Patru vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, joi, în zona Palas din municipiul Constanța, iar unul dintre acestea s-a răsturnat. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea.

Trenul de marfă a deraiat pe o linie din zona Palas

Potrivit ISU Dobrogea, pompierii au fost solicitați să intervină după ce un vagon s-a răsturnat, iar alte patru au ieșit de pe șine. La locul incidentului au fost trimise o autospecială de stingere și un echipaj de descarcerare, pentru asigurarea măsurilor de intervenție.

Circulația trenurilor de călători nu este afectată

Reprezentanții ISU Constanța au precizat că incidentul s-a produs pe o linie destinată transportului de marfă, astfel că circulația trenurilor de călători nu este afectată.

De asemenea, autoritățile au transmis că vagoanele implicate în incident nu transportau pasageri și că nu au existat persoane rănite. Cauzele producerii deraierii urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

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