Scurgeri de gaze au fost descoperite duminică dimineață la unul dintre vagoanele unui tren de marfă încărcat cu GPL, aflat în stația CF Dorobanțu din județul Constanța. Circulația feroviară a fost oprită temporar pentru intervenție și a fost reluată la ora 08:55, după efectuarea măsurătorilor de siguranță, a anunțat Compania Națională de Căi Ferate CFR SA.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA – Sucursala Regională CF Constanța a anunțat că incidentul a fost observat la ora 06:40, în momentul în care trenul de marfă cu numărul 67710002 era garat în stația Dorobanțu.

Garnitura aparține operatorului privat Tehnotrans și circula pe ruta Capu Midia – Râureni. În timpul verificărilor, personalul de revizie a constatat pierderi de gaze la unul dintre cele 34 de vagoane încărcate cu GPL. Vagonul se afla pe linia 8 a stației feroviare.

După descoperirea scurgerilor, a fost alertat Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Dobrogea, alături de reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean și ai Gărzii Naționale de Mediu.

La solicitarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, circulația trenurilor prin stația CF Dorobanțu a fost suspendată începând cu ora 07:18. Măsura a fost luată pentru ca intervenția să se desfășoare în condiții de siguranță.

Defecțiunea a fost remediată într-o primă etapă, însă verificările ulterioare au arătat că pierderile de gaze continuau. Pentru efectuarea unor operațiuni suplimentare la robinetul vagonului a fost solicitat un specialist al expeditorului mărfii.

„Dеfеcţiunеa a fost rеmеdiată iniţial, însă, în urma vеrificărilor еfеctuatе dе spеcialiştii ISU, au fost idеntificatе în continuarе piеrdеri dе gazе, fiind nеcеsară intеrvеnţia unui spеcialist al еxpеditorului mărfii pеntru opеraţiuni suplimеntarе la robinеtul vagonului. În urma măsurătorilor şi a еvaluării condiţiilor dе siguranţă, circulaţia fеroviară prin staţia CF Dorobanţu a fost rеluată la ora 08:55”, a precizat Sucursala Regională CFR Constanţa.

Întreruperea temporară a traficului a afectat 12 trenuri de călători. Acestea au acumulat, în total, întârzieri de 829 de minute.