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Persoană lovită mortal de tren în județul Iași. Mecanicul a încercat să evite tragedia

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Persoană lovită mortal de tren în județul Iași. Mecanicul a încercat să evite tragediaSMURD. Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

O persoană și-a pierdut viața sâmbătă după-amiază, după ce a fost lovită de un tren InterRegio care circula pe ruta București Nord – Suceava. Accidentul a avut loc pe raza comunei Mircești, în apropiere de municipiul Pașcani, iar pasagerii aflați în garnitură nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, anunță reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași.

Accidentul s-a produs în apropiere de Pașcani

Pompierii au fost alertați printr-un apel la 112 despre un accident feroviar produs în comuna Mircești, după ce trenul IR 1653 București Nord – Suceava a călcat o persoană aflată pe calea ferată.

La intervenție au fost trimise o mașină de stingere cu apă și spumă, echipată cu modul de descarcerare și acordarea primului ajutor, un echipaj de prim ajutor calificat (EPA) al Secției de Pompieri Pașcani și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, potrivit sursei.

„La sosirea forţelor de intervenţie, victima prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, decesul fiind constatat la faţa locului. Concomitent, echipajele au verificat starea persoanelor aflate în tren, pentru a identifica eventuali pasageri care ar fi avut nevoie de asistenţă medicală sau sprijin. În urma evaluării, niciun pasager nu a necesitat îngrijiri medicale”, arată sursa citată.

tren CFR

tren CFR. Sursa foto: Facebook

Semnalele acustice ar fi fost ignorate

Primele informații transmise de reprezentanții CFR arată că mecanicul locomotivei a observat persoana aflată pe calea ferată și a încercat să prevină impactul.

„Din informaţiile preliminare furnizate de reprezentanţii CFR, mecanicul locomotivei a observat persoana aflată pe calea ferată şi a emis semnale acustice, însă aceasta nu a reacţionat. Împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul urmează să fie stabilite de organele abilitate”, spun aceștia.

O cisternă a lovit un tren de călători

În urmă cu o zi, aproximativ 200 de călători s-au evacuat în siguranță după ce trenul IR 1952 Suceava – Constanța, operat de CFR Călători, a intrat în coliziune cu un autocamion care transporta ciment, la o trecere la nivel cu calea ferată situată între Săcueni Roman și Galbeni, în județul Bacău.

La aproximativ două ore de la producerea accidentului, CFR a anunțat că linia de contact a fost repusă sub tensiune.

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