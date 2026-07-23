Un tren InterRegio al CFR Călători care circula pe ruta Suceava – Constanța a intrat joi seară în coliziune cu un autocamion pentru transportul cimentului, la o trecere la nivel cu calea ferată dintre Săcueni Roman și Galbeni, pe raza Regionalei CF Iași. În urma impactului, autocamionul a luat foc, iar linia de contact a fost ruptă pe unul dintre firele de circulație.

Potrivit unui comunicat transmis de CFR SA, accidentul s-a produs în jurul orei 22:00, la trecerea la nivel cu calea ferată situată la kilometrul 323+650, între stațiile Săcueni Roman și Galbeni.

Compania precizează că trecerea la nivel este dotată cu instalație de semnalizare automată, care avertizează participanții la traficul rutier cu privire la apropierea trenurilor. În urma impactului, autocamionul a luat foc, iar linia de contact a fost ruptă pe firul II.

„Echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă intervin la faţa locului pentru stingerea incendiului”, se arată în comunicatul CFR SA.

Reprezentanții companiei au precizat că linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor și trenurilor electrice, iar primele evaluări indică o avarie importantă.

„Conform evaluărilor disponibile la această oră, avaria este de amploare şi necesită intervenţii tehnice complexe”, transmite CFR SA. Pentru remedierea instalațiilor vor interveni două drezine, îndrumate din Bacău și Roman.

Personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași este mobilizat pentru evaluarea stării infrastructurii și organizarea lucrărilor de remediere.

„Personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi este mobilizat pentru evaluarea stării infrastructurii, stabilirea întinderii avariei şi organizarea lucrărilor de remediere. Repunerea sub tensiune şi reluarea circulaţiei pe firul afectat se vor realiza numai după finalizarea intervenţiilor şi efectuarea tuturor verificărilor tehnice de siguranţă. La această oră, informaţiile privind existenţa unor victime şi impactul complet asupra circulaţiei feroviare sunt în curs de verificare. Cauzele şi împrejurările producerii accidentului vor fi stabilite de instituţiile competente”, se mai arată în comunicatul companiei.

În același comunicat, CFR SA reamintește, în cadrul campaniei naționale „O clipă, o viață!”, obligația conducătorilor auto de a respecta semnalele luminoase și acustice, indicatoarele rutiere și regulile de traversare a căii ferate.