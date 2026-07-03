Tragedie la o trecere de cale ferată din Ialomița. Două femei au murit, doi copii au fost răniți
- Maria Dima
- 3 iulie 2026, 12:29
Două femei și-au pierdut viața, iar doi copii au fost răniți, vineri dimineață, într-un accident feroviar produs în județul Ialomița. Autoturismul în care se aflau a fost lovit de un tren de călători la o trecere la nivel cu calea ferată semnalizată, dar fără bariere. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia.
Mașina a fost lovită de un tren la o trecere fără bariere
Accidentul s-a produs pe drumul județean DJ 203F, în județul Ialomița.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, o femeie în vârstă de 29 de ani, din localitatea Valea Ciorii, conducea un autoturism și ar fi pătruns pe calea ferată la o trecere la nivel semnalizată, însă fără bariere.
Mașina a fost lovită de un tren de călători care circula pe ruta Bărăganu – Țăndărei.
Două femei au murit, iar doi copii au fost transportați la spital
În urma impactului, șoferița și femeia aflată pe scaunul din dreapta au murit la locul accidentului.
În autoturism se aflau și doi copii, în vârstă de 5 și 7 ani, care au fost răniți. Aceștia au primit îngrijiri medicale, după care au fost transportați la spital pentru investigații și tratament.
Starea lor nu a fost comunicată de autorități până în acest moment. Polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.