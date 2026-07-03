Două femei și-au pierdut viața, iar doi copii au fost răniți, vineri dimineață, într-un accident feroviar produs în județul Ialomița. Autoturismul în care se aflau a fost lovit de un tren de călători la o trecere la nivel cu calea ferată semnalizată, dar fără bariere. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

Accidentul s-a produs pe drumul județean DJ 203F, în județul Ialomița.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, o femeie în vârstă de 29 de ani, din localitatea Valea Ciorii, conducea un autoturism și ar fi pătruns pe calea ferată la o trecere la nivel semnalizată, însă fără bariere.

Mașina a fost lovită de un tren de călători care circula pe ruta Bărăganu – Țăndărei.

În urma impactului, șoferița și femeia aflată pe scaunul din dreapta au murit la locul accidentului.

În autoturism se aflau și doi copii, în vârstă de 5 și 7 ani, care au fost răniți. Aceștia au primit îngrijiri medicale, după care au fost transportați la spital pentru investigații și tratament.

Starea lor nu a fost comunicată de autorități până în acest moment. Polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.