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Accident feroviar grav în Mediaș. Doi copii, loviți de tren. Update

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Accident feroviar grav în Mediaș. Doi copii, loviți de tren. UpdateElicopter SMURD. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Update 20:39. Cei doi copii loviți de tren au murit.

Un grav accident feroviar a avut loc miercuri în municipiul Mediaș, județul Sibiu. Doi copii au fost loviți de un tren, iar autoritățile au mobilizat de urgență mai multe echipaje medicale și de salvare, potrivit ISU Sibiu.

Accident în Mediaș. Doi copii, loviți de tren

Incidentul a avut loc pe strada Baia de Nisip, unde intervin pompieri, echipaje SMURD, ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD de la Târgu Mureș.

„La faţa locului sunt mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ), o autospecială de stingere şi elicopterul SMURD Târgu Mureş. Din primele informaţii, doi minori au fost loviţi de tren”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

tren CFR

tren CFR. Sursa foto: Facebook

Accident mortal în Suceava. Un tânăr de 24 de ani și-a pierdut viața după impactul dintre o mașină și un autocamion

Un grav accident rutier s-a produs miercuri dimineață în localitatea Todirești, județul Suceava. Un tânăr de 24 de ani a murit, iar alți doi bărbați au fost răniți după ce autoturismul în care se aflau a fost implicat într-o coliziune cu un autocamion.

La locul accidentului au fost trimise de urgență echipaje de pompieri, paramedici SMURD și ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Circulația a fost afectată

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, toate cele trei victime aflate în autoturism au fost preluate de echipajele medicale.

„Trei persoane (bărbaţi) din autoturism au fost preluate de cadrele medicale şi paramedicale. Una dintre acestea era în stop cardio-respirator şi i s-au aplicat manevre de resuscitare. Din nefericire, după finalizarea protocolului medical, a fost declarat decesul bărbatului, în vârstă de 24 de ani. Ceilalţi doi răniţi, conştienţi şi cooperanţi, cu diferite traumatisme, au fost transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate”, au precizat oficialii ISU.

Intervenția a fost asigurată de pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

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