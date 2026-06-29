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Trafic blocat în Neamț după ce un TIR s-a răsturnat și a avariat o conductă de gaze

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Trafic blocat în Neamț după ce un TIR s-a răsturnat și a avariat o conductă de gazePompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Un TIR încărcat cu alimente s-a răsturnat luni dimineață pe DN 15B, în județul Neamț, și a avariat o conductă de gaze, provocând scurgeri și blocarea completă a circulației. În urma impactului, un bărbat a rămas blocat în vehiculul lovit, potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române.

Trafic blocat în Neamț după ce un TIR s-a răsturnat și a avariat o conductă de gaze

În urma impactului au fost semnalate scurgeri de gaze, motiv pentru care traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri, iar autoritățile au instituit măsuri de siguranță până la eliminarea pericolului.

Pasagerul aflat în cabină a rămas încarcerat în urma răsturnării autotrenului. Potrivit primelor informații, acesta este conștient și primește îngrijiri medicale la locul accidentului, în timp ce echipajele de salvare desfășoară operațiuni pentru extragerea sa în condiții de siguranță.

Trafic intens la intrările în București

În timp ce pe DN 15B circulația este complet blocată, reprezentanții Centrul INFOTRAFIC avertizează că pe principalele autostrăzi și drumuri naționale din țară traficul se desfășoară, în general, în condiții normale.

În schimb, la intrările în București sunt înregistrate valori ridicate de trafic, în special pe autostrada A1 București–Pitești, pe DN 1 în zona Otopeni, pe DN 1A la Mogoșoaia, pe DN 7 în Chitila și pe Centura Capitalei, în sectoarele Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon, mai arată sursa

Recomandările Poliției pe timp de caniculă

Având în vedere temperaturile foarte ridicate prognozate pentru următoarele zile, Poliția Română le recomandă șoferilor să verifice starea tehnică a autovehiculelor înainte de plecare, inclusiv funcționarea instalației de climatizare și presiunea din pneuri.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să evite deplasările în intervalele cu temperaturi extreme, să facă pauze regulate pentru hidratare și odihnă și să nu lase niciodată copii sau animale de companie în autoturismele parcate, chiar și pentru perioade scurte, potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române.

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