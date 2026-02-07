Explozie în Sectorul 2 al Capitalei, într-un bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite

O nouă explozie a avut loc în Capitală, într-un bloc din sectorul 2. Din primele informații, două persoane au fost rănite.

Reaminim că sâmbătă dimineață, două persoane au fost rănite şi zeci de locatari au fost evacuaţi în urma unei explozii produse sâmbătă dimineaţă, într-o garsonieră situată la etajul 3 al unui bloc de patru etaje din Chitila, judeţul Ilfov.

Știre în curs de actualizare