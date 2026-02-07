Social Breaking news

Explozie într-un bloc din Chitila. Două persoane rănite, zeci de oameni evacuați: Am toate geamurile sparte. Update

Explozie într-un bloc din Chitila. Două persoane rănite, zeci de oameni evacuați: Am toate geamurile sparte. Update
Două persoane au fost rănite, iar aproximativ 40 de locatari au fost evacuați, sâmbătă dimineață, în urma unei explozii produse într-o garsonieră situată la etajul al treilea al unui bloc de patru etaje din Chitila, județul Ilfov. Explozia a afectat și blocurile din zonă. „Suflul a fost atât de puternic, încât a spart geamurile si ușile de la blocul de vizavi, depărțit printr-o alee. Am toate geamurile sparte, toate cioburile s-au împrăștiat in sufragerie”, a povestit, pentru EVZ, o locatară.

Explozia s-a produs de la una sau mai multe butelii, pentru că blocul respectiv nu are rețea de gaze. Suflul a fost foarte puternic, iar rame de la geamuri era înfipte în ziduri sau căzute în jurul blocurilor. În cursul zilei de azi, locatarii din cele două blocuri speră ca să se găsească soluții pentru înlocuirea geamurilor fiindcă nu pot sta în frig.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, explozia a avut loc în jurul orei 04:00, pe Intrarea Banatului. Explozia nu a fost urmată de incendiu, însă suflul a provocat distrugeri la nivelul tâmplăriei apartamentului și al blocului.

„În această dimineaţă, în jurul orei 04:00, pompierii ISU Bucureşti-Ilfov au intervenit în localitatea Chitila, unde a avut loc o explozie într-o garsonieră situată la etajul 3 al unui bloc cu 4 etaje. Explozia nu a fost urmată de incendiu. În urma acesteia au fost desprinse elemente de tâmplărie din blocul în cauză”, au transmis reprezentanții ISU.

Explozie într-un bloc din Chitila

Cele două persoane aflate în locuința în care s-a produs explozia au suferit arsuri. Acestea au fost asistate medical la fața locului și ulterior transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Din motive de siguranță, autoritățile au decis evacuarea a 40 de locatari din imobil. La fața locului a fost solicitată și o echipă a Inspectoratului de Stat în Construcții, care urmează să evalueze structura clădirii și eventualele riscuri.

Pentru gestionarea situației de urgență, ISU București-Ilfov a intervenit cu cinci autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, două ambulanțe SMURD și, în sprijin, un echipaj SABIF.

