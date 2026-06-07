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La 10 ani de la Brexit, britanicii rămân reticenți față de cedarea suveranității către UE

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La 10 ani de la Brexit, britanicii rămân reticenți față de cedarea suveranității către UERegatul Unit. Sursa foto: Dreamstime.com
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Wes Streeting și Andy Burnham, potențiali candidați la conducerea Partidului Laburist, au declarat amândoi că vor solicita un mandat pentru ca țara să se reîntoarcă în UE, dacă vor fi aleși. Doar că majoritatea britanicilor nu doresc să renunțe la puterile conferite de Brexit, arată un sondaj recent, citat de Express.

Britanicii rămân reticenți față de cedarea suveranității către UE

Aproape 60% dintre britanici nu ar fi dispuși să accepte mai puține puteri de elaborare a legilor în schimbul unui acces mai mare la piața unică a UE, conform unui sondaj YouGov realizat pe mai mult de 2.100 de adulți.

Britain Unbound, o organizație interpartizană care promovează continuarea independenței Marii Britanii față de UE, a comandat sondajul.

Steve Wright, directorul Britain Unbound, a declarat: „Acest rezultat al sondajului este o condamnare gravă a politicii actualului guvern britanic și demonstrează necesitatea ca organizații precum Britain Unbound să compenseze deserviciile aduse în prezent de acest guvern poporului britanic”.

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Aproximativ 27% dintre respondenți au declarat că ar fi „dispuși” să renunțe la suveranitate pentru utilizarea pieței unice, în timp ce 14% dintre respondenți au răspuns „nu știu”.

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Respondenții au fost întrebați: „În ce măsură ați fi dispuși sau nu ați accepta mai puțină putere din partea Regatului Unit asupra legilor și regulilor care se aplică aici, în schimbul acordării unui acces mai mare Regatului Unit la piața unică a UE?”

În toate categoriile, inclusiv după nivelul de educație, sex și regiune, majoritatea celor chestionați au declarat că nu ar dori să piardă din puterile legislative pentru a se reîntoarce la piața unică a UE.

schimbari post brexit

schimbari post brexit / sursa foto: dreamstime.com

Guvernul laburist s-a angajat să consolideze legăturile cu UE, în ciuda faptului că peste 17,4 milioane de oameni au votat pentru ieșirea din UE acum 10 ani.

Campania Daily Express „Give Us A Proper Brexit” a cerut Marii Britanii să părăsească Convenția Europeană a Drepturilor Omului, să reducă birocrația pentru companii și să impună o zonă de excludere de 12 mile în jurul Regatului Unit, doar pentru navele britanice.

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Andy Burnham, care pare a fi principalul candidat pentru a-l înlocui pe prim-ministrul Keir Starmer, în cazul unei curse pentru reîntoarcerea la UE, a susținut că ar fi o greșeală să se reia referendumul privind Brexitul, dar că își dorește ca Regatul Unit să se realăture UE în timpul vieții sale.

Iar lordul Redwood, copreședintele consiliului consultativ al grupului, a declarat: „Mă bucur să văd că publicul recunoaște reîntoarcerea în UE ca fiind o idee groaznică pentru Regatul Unit”.

„Am sacrifica puterea de a ne stabili propriile legi și taxe, le-am plăti bani pe care nu ni-i putem permite și nu am obține niciun beneficiu pentru acest sacrificiu”, a mai spus el.

„Nu vom crește mai repede impunând legi și taxe UE, ci vom importa mai mult, pe măsură ce poverile UE ne afectează fabricile și fermele”,a încheiat lordul Redwood

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