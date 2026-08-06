Reacție furibundă a lui Ioan Varga după umilința din Conference League. Se anunță plecări în masă de la CFR Cluj
- Nicolae Comănescu
- 6 august 2026, 23:29
Eșecul usturător suferit de CFR Cluj în prima manșă din turul al treilea preliminar al UEFA Conference League a declanșat o adevărată furtună în cadrul clubului ardelean. Înfrângerea drastică, scor 0-5 în fața norvegienilor de la Tromso, a provocat o reacție vehementă din partea conducerii, care promite măsuri radicale în perioada imediat următoare.
Reacție furibundă a lui Ioan Varga după umilința din Conference League. Se anunță plecări în masă de la CFR Cluj
Finanțatorul fostei campioane a României s-a arătat extrem de afectat de prestația echipei și a lăsat să se înțeleagă că mulți dintre cei responsabili de acest rezultat vor părăsi clubul. Discursul patronului ardelean a vizat atât anumiți fotbaliști aduși recent, făcând o trimitere directă către fundașul Renato Pantalon, cât și alți jucători sau membri ai staffului tehnic, precum Antonio Folha.
Abia și-a găsit cuvintele
Formația din Gruia traversează un moment critic, iar patronul din Gruia este determinat să taie în carne vie pentru a redresa situația.
„Scuză-mă, dar sunt negru de supărare. Mi-e greu să vorbesc după așa umilință și așa fotbal. Curăț tot! O să curăț inclusiv pantaloni, antrenori și câțiva dintre jucători. Nu vreau să dau nume la ora asta, dar o să vedeți că o să mă țin de cuvânt și chiar o să fac curățenie la CFR Cluj”, a transmis Ioan Varga, conform fanatik.ro.
Mario Camora recunoaște superioritatea adversarilor
De la nivelul gazonului, percepția asupra jocului a fost fel de dură. Căpitanul echipei clujene, Marios Camora, a analizat prestația modestă a formației sale și a recunoscut că norvegienii au controlat meciul de la un capăt la altul. Golul primit rapid în debutul întâlnirii a destabilizat complet jocul ardelenilor, care nu au mai găsit resurse să revină.
Veteranul din defensiva clujenilor este conștient că șansele de calificare în faza următoare a competiției sunt aproape nule, însă le cere colegilor să își spele din păcate în meciul de pe teren propriu.
„Normal că e un rezultat dureros, am luat gol prea ușor la începutul meciului. Cred că de asta s-a pierdut încrederea, dar adevărul e că a fost o echipă superioară, a jucat mult mai bine decât noi, a avut o posesie foarte bună și nu avem ce comenta.Trebuie să lucrăm mai mult. E aproape imposibil deja, dar măcar să facem o figură mai frumoasă în deplasare”, a spus Mario Camora, jucătorul celor de la CFR Cluj.