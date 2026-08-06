Eșecul usturător suferit de CFR Cluj în prima manșă din turul al treilea preliminar al UEFA Conference League a declanșat o adevărată furtună în cadrul clubului ardelean. Înfrângerea drastică, scor 0-5 în fața norvegienilor de la Tromso, a provocat o reacție vehementă din partea conducerii, care promite măsuri radicale în perioada imediat următoare.

Finanțatorul fostei campioane a României s-a arătat extrem de afectat de prestația echipei și a lăsat să se înțeleagă că mulți dintre cei responsabili de acest rezultat vor părăsi clubul. Discursul patronului ardelean a vizat atât anumiți fotbaliști aduși recent, făcând o trimitere directă către fundașul Renato Pantalon, cât și alți jucători sau membri ai staffului tehnic, precum Antonio Folha.

Formația din Gruia traversează un moment critic, iar patronul din Gruia este determinat să taie în carne vie pentru a redresa situația.

„Scuză-mă, dar sunt negru de supărare. Mi-e greu să vorbesc după așa umilință și așa fotbal. Curăț tot! O să curăț inclusiv pantaloni, antrenori și câțiva dintre jucători. Nu vreau să dau nume la ora asta, dar o să vedeți că o să mă țin de cuvânt și chiar o să fac curățenie la CFR Cluj”, a transmis Ioan Varga, conform fanatik.ro.

De la nivelul gazonului, percepția asupra jocului a fost fel de dură. Căpitanul echipei clujene, Marios Camora, a analizat prestația modestă a formației sale și a recunoscut că norvegienii au controlat meciul de la un capăt la altul. Golul primit rapid în debutul întâlnirii a destabilizat complet jocul ardelenilor, care nu au mai găsit resurse să revină.

Veteranul din defensiva clujenilor este conștient că șansele de calificare în faza următoare a competiției sunt aproape nule, însă le cere colegilor să își spele din păcate în meciul de pe teren propriu.

„Normal că e un rezultat dureros, am luat gol prea ușor la începutul meciului. Cred că de asta s-a pierdut încrederea, dar adevărul e că a fost o echipă superioară, a jucat mult mai bine decât noi, a avut o posesie foarte bună și nu avem ce comenta.Trebuie să lucrăm mai mult. E aproape imposibil deja, dar măcar să facem o figură mai frumoasă în deplasare”, a spus Mario Camora, jucătorul celor de la CFR Cluj.