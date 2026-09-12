Radu Drăgușin (24 de ani) continuă să își mențină locul de titular în linia defensivă a celor de la Fiorentina. Fundașul român a jucat din primul minut și a fost menținut pe teren până la fluierul final în confruntarea disputată în deplasare cu Venezia, încheiată cu victoria oaspeților, scor 4-2, în etapa a cincea din Serie A, conform digisport.ro.

Zvonurile din presa italiană indicau o posibilă trecere a internaționalului român pe banca de rezerve după despărțirea de tehnicianul Fabio Grosso și sosirea lui Paolo Vanoli. Cu toate acestea, defensiva echipei din Florența s-a bazat din nou pe sprijinul românului.

Drăgușin a fost recompensat cu nota 6,9 pentru prestația sa, cea mai mare valoare înregistrată în linia defensivă a grupării Viola. În comparație, colegul său din centrul apărării, Ranieri, a primit nota 6,3, iar fundașii laterali Viery și Jimenez au obținut 6,5, respectiv 6,4. Portarul De Gea a fost notat cu 6,2.

Statistica românului în duelul de vineri seară include 37 de atingeri ale mingii, 14 pase reușite dintr-un total de 20 și 6 pierderi de posesie. Fundașul nu a bifat nicio deposedare, însă a reușit 6 intercepții, un șut blocat și 4 recuperări. La capitolul dueluri, Drăgușin a câștigat 1 din 2 la sol și 4 din 5 în aer, comițând un singur fault.

Rezultatul din etapa a cincea i-a permis Fiorentinei să urce pe locul 15 în clasament, acumulând trei puncte, în timp ce Venezia rămâne pe ultima poziție, fără puncte obținute.

Prezența în meciul cu Venezia marchează a cincea apariție a lui Radu Drăgușin în tricoul formației Viola. Debutul său a avut loc imediat după transfer, în meciul din Cupa Italiei împotriva celor de la Benevento, câștigat cu 4-1, partidă în care a reușit o pasă decisivă.

Evoluțiile ulterioare din campionat au debutat cu două rezultate negative pentru gruparea din Florența, 0-4 cu AS Roma și 0-3 cu Frosinone. În etapa a treia, în eșecul 1-2 cu Torino, fundașul central a oferit un nou assist, deși linia defensivă a fost supusă criticilor în presa din Italia.

Confruntarea dintre Venezia și Fiorentina a oferit un joc dinamic. Gazdele au deschis scorul în minutul 22 prin Adams, însă oaspeții au preluat conducerea rapid prin Mastantuono, autor al două goluri în minutele 29 și 30.

Avantajul a fost mărit în minutul 66 de Pellegrino, iar Mastantuono a completat hat-trick-ul în minutul 84. Venezia a stabilit scorul final de 2-4 în minutul 86 prin Hainaut. Fostul atacant al Rapidului, Albion Rrahmani, a fost inclus în lotul gazdelor, dar a rămas pe banca de rezerve până la finalul meciului.