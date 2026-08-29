FC Universitatea Cluj și-a întărit defensiva cu un fundaș central experimentat. Clubul ardelean a anunțat, sâmbătă, transferul elvețianului Noah Loosli, în vârstă de 29 de ani, fotbalist care vine după un sezon în care a evoluat constant în 2. Bundesliga, pentru VfL Bochum.

Născut pe 23 ianuarie 1997, la Zürich, Loosli a început fotbalul la FC Windisch, însă la doar nouă ani a ajuns la Grasshopper Zürich. A parcurs toate nivelurile academiei clubului și a devenit campion al Elveției la categoria U18.

Debutul la seniori a venit în sezonul 2015/16, într-o partidă de campionat câștigată de Grasshopper în fața lui FC Vaduz. Pentru a căpăta experiență, fundașul a fost ulterior împrumutat la FC Wohlen și FC Schaffhausen, formații din liga secundă elvețiană.

În 2018, Loosli a făcut pasul către Lausanne-Sport. A adunat 14 apariții în prima parte a perioadei petrecute la club, iar după retrogradarea echipei a avut un rol important în revenirea acesteia în Super League. În total, fundașul a disputat 45 de meciuri în eșalonul secund între 2019 și 2021, marcând de șase ori, apoi a evoluat în alte 32 de partide în prima ligă.

În vara lui 2021, elvețianul s-a întors la Grasshopper. În următoarele două sezoane, a strâns 57 de apariții, iar prestațiile sale i-au adus transferul în Germania.

VfL Bochum l-a recrutat în 2023, iar Loosli a bifat 10 meciuri în Bundesliga în primul său sezon, întâlnind adversari precum Bayern München, RB Leipzig și Bayer Leverkusen.

A urmat un împrumut la Greuther Fürth, după care fundașul a revenit la Bochum. În sezonul precedent, el a fost folosit în 31 de partide din 2. Bundesliga și Cupa Germaniei, reușind să înscrie un gol.

Loosli are și 38 de selecții la reprezentativele de juniori ale Elveției, de la U16 până la U21. Transferul la Universitatea Cluj reprezintă, astfel, o nouă etapă în cariera unui fundaș format în fotbalul elvețian și cu experiență acumulată la nivelul primelor două ligi din Germania.