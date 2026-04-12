O țară din Europa, considerată cea mai puțin vizitată. Deși are peisaje și castele spectaculoase, turiștii spun că este „plictisitoare”Castelul „Vaduz", Liechtenstein. Sursa foto: Wikiepdia
Țara cea mai puțin vizitată din Europa se află în centrul continentului și este descrisă de unii drept „plictisitoare”, deși are peisaje și castele spectaculoase. Un alt aspect neobișnuit este că nu are aeroport, iar accesul se face doar cu trenul sau cu mașina.

Liechtenstein, considerată de unii turiști „țara cea mai puțin vizitată” din Europa

Liechtenstein este considerată de unii turiști „țara cea mai puțin vizitată” din Europa, iar puținii vizitatori spun că este plictisitoare, potrivit Express. Datele arată că statul dintre Austria și Elveția a înregistrat în 2024 un total de 228.000 de nopți de cazare în unități turistice.

Țara nu are ieșire la mare și nici atracții turistice majore. O bloggeriță poloneză, Kami, a descris țara drept „cea mai plictisitoare țară în care am fost vreodată” și a spus că nu a găsit nimic excepțional care să îi placă. Unele persoane i-au dat dreptate și le-au recomandat turiștilor să aleagă o excursie de o zi, nu un sejur de mai multe zile.

Totuși, Liechtenstein, una dintre cele mai mici țări din lume, are peisaje alpine spectaculoase, castele care amintesc de filmele Disney și o colecție impresionantă de muzee.

Castelul Gutenberg, Liechtenstein. Sursa foto: Wikiepdia

Ce poți vizita în Liechtenstein

Liechtenstein nu are aeroport, astfel că majoritatea călătorilor ajung la gara Schaan-Vaduz cu trenuri care traversează peisajul alpin din Austria. Țara are doar trei gări, însă din Schaan-Vaduz există autobuze și taxiuri spre principalele puncte de interes.

Printre principalele obiective se numără Castelul Vaduz, reședința oficială a Familiei Princiare din Liechtenstein. Interiorul nu este deschis vizitatorilor, dar accesul pe domeniu este permis și oferă o priveliște panoramică asupra Văii Rinului.

Capitala Vaduz îmbină arhitectura modernă și influențele alpine

Capitala Vaduz este un oraș mic, care îmbină arhitectura modernă cu influențe alpine. Vizitatorii pot explora Kunstmuseum Liechtenstein, un muzeu de artă modernă găzduit într-o clădire neagră.

Un alt muzeu, Liechtensteinisches LandesMuseum, prezintă istoria naturală și culturală a țării. De asemenea, Kathedrale St. Florin se remarcă prin stilul neogotic și vitraliile grandioase. Malbun este principala stațiune de schi a țării și este deschisă, de regulă, din decembrie până la începutul lunii aprilie. Stațiunea nu este aglomerată și are dotări moderne, inclusiv trasee pentru familii cu copii.

