Alertă cu bombă la Aeroportul din Chișinău. Pasagerii evacuați, zboruri date peste cap

Republica Moldova. Un nou incident de securitate dă peste cap traficul aerian din Chișinău. O alertă cu bombă a fost anunțată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Autoritățile au dispus evacuarea de urgență a pasagerilor și a personalului, precum și suspendarea procesului de înregistrare pentru zboruri.

Potrivit informațiilor oferite de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, intervenția a fost una operativă, iar la fața locului au fost mobilizate toate serviciile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Autoritățile verifică zona pentru a exclude orice risc și pentru a asigura siguranța celor aflați în incinta aeroportului.

În urma alertei, activitatea aerogării a fost dată peste cap, iar pasagerii care aveau zboruri programate în cursul zilei de 10 aprilie sunt îndemnați să verifice în timp real statutul curselor, întrucât pot apărea întârzieri sau modificări ale programului.

„Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm”, a transmis Poliția de Frontieră, într-un comunicat oficial.

Incidentul a avut impact și asupra transportului public. Regia Transport Electric Chișinău a anunțat că circulația troleibuzelor din zonă este afectată, iar ruta nr. 30 a fost scurtată temporar, circulând doar până la strada Aeroport.

Măsura a fost luată din motive de securitate, pentru a permite desfășurarea intervenției echipelor specializate și pentru a evita aglomerarea în apropierea zonei vizate.

Aceasta este a doua alertă cu bombă înregistrată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău de la începutul lunii aprilie, fenomen care ridică semne de întrebare privind frecvența acestor incidente.

Șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat anterior că autorii alertelor false urmăresc să pună presiune pe instituțiile statului și să creeze panică în societate.

Potrivit datelor oficiale, de la începutul anului au fost înregistrate peste 20 de alerte cu bombă, toate dovedite ulterior a fi false. Mai mult de jumătate dintre acestea au fost anunțate prin apeluri telefonice.

Autoritățile atrag atenția că astfel de acțiuni sunt sancționate sever conform legislației. Persoanele care lansează alerte false riscă amenzi de până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau chiar pedepse cu închisoarea de până la doi ani.

Chiar dacă, în cele mai multe cazuri, alertele se dovedesc a fi nefondate, fiecare intervenție implică mobilizarea unor resurse importante și perturbă semnificativ activitatea instituțiilor și viața cetățenilor.

Autoritățile reiterează apelul către cetățeni de a nu recurge la astfel de gesturi, care mobilizează resurse importante ale statului, creează panică și pot pune în pericol siguranța publică.