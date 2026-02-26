Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Pasagerii evacuați, zborurile afectate temporar

„Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din aeroport”, a transmis Poliția de Frontieră.

Procedura de înregistrare a pasagerilor a fost suspendată temporar, iar autoritățile au avertizat că pot apărea modificări în programul zborurilor planificate pentru această zi.

„Recomandăm călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului”, au mai precizat reprezentanții Poliției de Frontieră.

În timpul intervenției, echipele specializate au efectuat verificări minuțioase în incinta aerogării, pentru a exclude orice pericol la adresa pasagerilor și a personalului.

După câteva ore de căutări, alerta cu bombă de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău s-a dovedit a fi falsă, iar activitatea aerogării a fost reluată.

Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată nu s-a confirmat, a anunțat Poliția de Frontieră.

Instituția a precizat că, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, continuă să aplice măsuri de prevenire a oricăror situații care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor și securitatea statului.

De menționat că, în ultima perioadă, în Republica Moldova se înregistrează tot mai multe apeluri false despre minări. Au fost recepționate mesaje despre „bombe” la Parlament, Guvern, centre comerciale, spitale și aeroport. În toate cazurile, informațiile nu s-au confirmat.

Pe 14 iulie, Procuratura Generală anunța că, sub conducerea PCCOCS, va examina într-o procedură unică denunțurile false din 5 iulie privind atentatele cu bombă. Mai mult, procurorul general a constituit un grup de anchetă pentru investigarea cazului.

Pe 15 iulie, Procuratura Chișinău, oficiul Buiucani, anunța că l-a identificat pe unul dintre autorii alertelor false cu bombă. Acesta ar fi anunțat că în incinta unui bloc locativ din sectorul Buiucani al capitalei s-ar fi aflat dispozitive explozibile.

Apelul a fost efectuat de un bărbat din Nisporeni, în vârstă de 37 de ani, care se află la evidența medicului psihiatru. „Persoana a fost reținută și în privința ei a fost dispusă efectuarea expertizei psihiatrico-psihologice în condiții de staționar”, comunica Procuratura.

Totodată, a fost pornită urmărirea penală cu privire la săvârșirea infracțiunii de comunicare mincinoasă cu bună-știință despre actul de terorism. Legea penală prevede pedepse sub formă de amendă (până la 42.500 de lei), muncă neremunerată în folosul comunității (până la 240 de ore) sau închisoare de până la doi ani.

Autoritățile reiterează apelul către cetățeni de a nu recurge la astfel de gesturi, care mobilizează resurse importante ale statului, creează panică și pot pune în pericol siguranța publică.