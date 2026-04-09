România va avea 19 locomotive modernizate înainte de termen

Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor, a anunțat joi finalizarea, înainte de termen, a contractului de modernizare a 19 locomotive de 5100 kW. „Contractul ce reprezintă modernizarea unui număr de 19 locomotive de 5100kW va fi finalizat înainte de termen”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a declarat că acordul care vizează modernizarea a 19 locomotive de 5100 kW va fi finalizat înainte de termen.

„Veşti bune despre CFR Călători! Contractul ce reprezintă modernizarea unui număr de 19 locomotive de 5100kW va fi finalizat înainte de termen. Săptămâna viitoare, Softronic va livra locomotivele cu numerele 16 şi 17, pentru ca, până la finalul lunii mai să fie gata şi ultimele 2 locomotive”, a afirmat acesta.

Potrivit ministrului, locomotivele modernizate și introduse în exploatare au demonstrat până în prezent performanțe tehnice bune și un nivel ridicat de fiabilitate.

„Modernizate și introduse în exploatare, acestea au demonstrat, până în prezent, performanțe tehnice bune și un nivel ridicat de fiabilitate. Felicit compania Softronic pentru performanţa sa, o dovadă că industria românească feroviară poate face faţă cu succes oricăror cerinţe”, a mai scris acesta.

Procesul de modernizare a locomotivelor EA 5100 kW produse la Electroputere Craiova a început în prima parte a anului 2024 și a reprezentat o provocare pentru Softronic, după cum a anunțat compania. Proiectul a fost dificil atât din punct de vedere tehnic, prin reconstrucția aproape totală a locomotivei, cât și logistic, iar termenul de finalizare pentru cele 19 locomotive era stabilit pentru anul 2026.

„Tehnic, proiectul de modernizare a fost gândit prin utilizarea pachetului de tracţiune asincronă cu fiabilitatea dovedită deja prin utilizarea cu succes la peste 90 de locomotive Transmontana, dar şi cu implementarea soluţiei constructive de structură certificată şi testată pentru toate condiţiile de operare, având inclusiv toate standardele crash-absorber implementate. Astfel, constructiv din vechea locomotivă a fost păstrată doar structura centrală a şasiului, ce a fost debitată şi tratată pentru a căpăta un nou ciclu de viaţă, integrând noua structură constructivă a locomotivei”, anunța compania, într-un comunicat.

Posturile de conducere au fost, de asemenea, reconstruite după modelul Transmontana, respectând toate standardele TSI și oferind un mediu de lucru adaptat cerințelor actuale, atât pentru mecanici, cât și pentru personalul de mentenanță.