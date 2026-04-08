Drumul Expres Brăila-Tulcea intră în faza de avizare. Veste excelentă pentru iubitorii Deltei, dar și pentru localnici

Drumul Expres Brăila-Tulcea a primit aprobarea pentru Studiul de Fezabilitate și urmează să fie transmis spre avizare la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, pe Facebook.

Investiția urmărește să asigure o conexiune rutieră modernă, la standarde europene, către Delta Dunării, una dintre cele mai importante zone turistice din România, până acum greu accesibilă.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a explicat că drumul va conecta Moldova, Muntenia și Dobrogea, sprijinind dezvoltarea economică regională și facilitând transportul către Delta Dunării și Portul Tulcea.

Dobrogea Expres se întinde pe 61,6 kilometri, traversând județul Tulcea și localitățile Smârdan, Jijila, Văcăreni, Luncavița, Isaccea, Niculițel, Frecăței, Somova, Nalbant și Mihail Kogălniceanu. Drumul va lega Podul de la Brăila de Tulcea, consolidând legătura rutieră către restul Europei.

Proiectul include construcția a 58 de structuri (poduri și pasaje), 5 noduri rutiere (Jijila, Luncavița, Isaccea, Telița și intersecția DX8 Tulcea-Constanța), câte două parcări de scurtă durată (km 12 și km 41), două spații de servicii tip S1 (km 31 și km 55) și un Centru de întreținere și coordonare.

Studiul de fezabilitate a fost aprobat de Compania Națională de Investiții Rutiere și urmează să fie transmis pe circuitul de avizare al ministerului, marcând un pas concret în implementarea proiectului.

Dobrogea Expres nu va fi doar o cale mai rapidă către Delta Dunării, ci va stimula și dezvoltarea economică a regiunii, facilitând transportul de persoane și mărfuri și susținând turismul local. Ministrul Șerban a a spus că proiectul se aliniază altor inițiative majore din infrastructură, cum este Autostrada „Unirii” Târgu Mureș-Târgu Neamț, aflată acum în etapa de proiectare pentru încă 64 de kilometri.