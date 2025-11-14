Economie

Autostrada Moldovei și Podul Brăila, conectate printr-un traseu expres. Traficul se schimbă complet

Autostrada Moldovei și Podul Brăila, conectate printr-un traseu expres. Traficul se schimbă completSursa foto: CNAIR
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a anunțat că a vineri Ordinul de Începere pentru contractul Drumului Expres Focşani-Brăila și a stabilit data de 2 decembrie pentru startul etapei de proiectare.

Drumul Expres Focşani-Brăila va avea o lungime de 73,5 kilometri și va asigura legătura între Autostrada Moldovei (A7) și Podul peste Dunăre de la Brăila, precum și conexiunea cu Drumul Expres Brăila-Galaţi, Tulcea și Constanţa.

Pe traseul ce traversează județele Vrancea și Brăila vor fi construite 57 de poduri și viaducte

„Am emis astăzi Ordinul de Începere pentru contractul Drumului Expres Focşani-Brăila. După ce Antreprenorul a constituit garanţia pentru contractele semnate pe 29 octombrie, aşteptăm Programul de lucru pentru că, încă din etapa de proiectare, ne dorim să asigurăm finalizarea spaţiilor de servicii cu şase luni înainte de recepţia lucrărilor și deschiderea circulaţiei.

Este un aspect important și țin foarte mult ca la inaugurare parcările să fie deja funcționale. De asemenea, pentru acest contract, antreprenorul, un consorțiu cu experiență solidă, va putea permite traficul pe tronsoane funcționale independent”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Bani, politică și orgolii. Conflictul dintre Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, văzut de Dan Andronic și Radu Coșarcă
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a preluat dosarul fetiței de doi ani, care a murit în clinica stomatologică
Drumul expres Focșani-Brăila

Sursa foto: CNAIR

Potrivit ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, durata de realizare a drumului expres este de 42 de luni, din care 6 luni sunt alocate etapei de proiectare, iar 36 de luni execuției lucrărilor. Finanțarea proiectului va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile și de la Bugetul de Stat.

Pe traseul ce traversează județele Vrancea și Brăila vor fi construite 57 de poduri și viaducte, șase noduri rutiere, două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii care va include zonă pentru benzinărie și spații pentru comerț și alimentație publică, a subliniat ministrul Transporturilor într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Anumite tronsoane vor fi deschise înainte de finalizarea întregului proiect

Contractul pentru realizarea Drumului Expres Focşani-Brăila a fost semnat cu Asocierea de constructori din România SA & PE Construct S.R.L (lider de asociere) – Spedition UMB – Tehnostrade S.R.L. – Arcada Company. Această asociere reunește companii cu experiență solidă în proiecte de infrastructură rutieră de mare anvergură, inclusiv autostrăzi și drumuri expres.

CNIR a precizat că lucrările vor fi organizate astfel încât anumite tronsoane să fie deschise circulației înainte de finalizarea întregului proiect, iar spațiile de servicii și parcările vor fi complet funcționale cu șase luni înainte de recepția finală a drumului expres.

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
