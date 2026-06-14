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Un celebru cântăreț a murit într-un accident aviatic. Alte cinci persoane și-au pierdut viața

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Un celebru cântăreț a murit într-un accident aviatic. Alte cinci persoane și-au pierdut viațaAccident aviatic Rio. Sursă foto: captură video
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Cântărețul american Oliver Tree a murit duminică, la vârsta de 32 de ani, într-un accident de elicopter produs în Rio de Janeiro, Brazilia. În tragedia aviatică au mai murit alte cinci persoane, iar autoritățile locale au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului, relatează TMZ.

Un celebru cântăreț a murit într-un accident aviatic

Un grav accident aviatic s-a produs duminică dimineață în cartierul Recreio dos Bandeirantes, situat în partea de sud-vest a orașului Rio de Janeiro. Potrivit informațiilor confirmate de Poliția Civilă din Rio de Janeiro, printre victime se află și artistul american Oliver Tree.

Conform datelor apărute până în acest moment, șase persoane și-au pierdut viața în urma incidentului. Autoritățile au intervenit rapid la locul tragediei și au început cercetările pentru a determina cauzele exacte ale accidentului.

În eveniment au fost implicate două elicoptere. În una dintre aeronave se afla cântărețul american împreună cu alte persoane, în timp ce în cel de-al doilea aparat de zbor se afla doar pilotul.

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Oliver Tree

Oliver Tree. Sursă foto: x

Anchetă pentru stabilirea cauzelor

Autoritățile braziliene au deschis o investigație care urmează să stabilească modul în care s-a produs accidentul. Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale privind cauzele care au dus la tragedie.

Specialiștii vor analiza toate datele disponibile, inclusiv condițiile de zbor și aspectele tehnice ale aeronavelor implicate.

Poliția Civilă din Rio de Janeiro a confirmat decesul artistului și a anunțat că investigațiile sunt în desfășurare.

Oliver Tree devenise cunoscut încă din adolescență

Oliver Tree și-a început cariera muzicală la o vârstă fragedă și a atras atenția industriei încă din adolescență. În jurul vârstei de 17 ani a colaborat cu artiști cunoscuți precum Skrillex și Zeds Dead, reușind să își construiască rapid un nume în industria muzicală. În 2013, și-a lansat primul album independent, iar succesul său a continuat să crească în anii următori.

Artistul s-a remarcat prin stilul său neconvențional și prin combinația dintre mai multe genuri muzicale, devenind una dintre figurile cunoscute ale scenei alternative americane.

Momentul de referință al carierei sale a venit în 2020, odată cu lansarea albumului de studio „Ugly Is Beautiful”. Materialul a avut succes comercial și a obținut discul de aur în Statele Unite. Printre cele mai cunoscute piese ale sale s-a numărat „Life Goes On”, melodie care a ajuns în topurile muzicale și a acumulat milioane de ascultări la nivel internațional.

În perioada următoare, Oliver Tree avea programate mai multe concerte și turnee internaționale. Primul spectacol urma să aibă loc la Lisabona, pe 1 iulie, iar agenda sa includea apariții în Statele Unite, Europa, Australia și China. Moartea artistului pune astfel capăt unei cariere care continua să se afle într-o perioadă de expansiune pe scena muzicală internațională.

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