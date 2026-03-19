Operațiune a poliției în Rio de Janeiro soldată cu cel puțin opt morți, pe fondul tensiunilor din favele

O intervenție a forțelor de ordine în centrul orașului Rio de Janeiro s-a soldat cu moartea a cel puțin opt persoane, potrivit autorităților braziliene, în contextul unei serii de operațiuni violente desfășurate în comunitățile sărace cunoscute sub numele de favelas, conform AlJazeera.

Raidul, care a avut loc miercuri, a vizat membri ai unei organizații criminale și a generat reacții contradictorii pe scena politică.

Potrivit poliției, acțiunea s-a încheiat cu uciderea lui Claudio Augusto dos Santos, identificat drept comandant al grupării Comando Vermelho.

Alte șase persoane suspectate de implicare în activități ilegale au fost de asemenea ucise, iar un localnic și-a pierdut viața după ce ar fi fost prins în schimbul de focuri, în timp ce fusese luat ostatic.

Șeful poliției militare, Marcelo Menezes Nogueira, a declarat că intervenția a dus la o „confruntare armată majoră”. Operațiunea a implicat aproximativ 150 de polițiști și a vizat mai multe zone, inclusiv Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho și Paula Ramos.

Martorii au relatat că membri ai grupării Comando Vermelho au reacționat la intervenție prin blocarea unor drumuri și incendierea unui autobuz. Șoferul Marcio Souza a descris momentul pentru AFP: „Au urcat, mi-au spus să dau jos pasagerii și au dat foc autobuzului. Totul s-a întâmplat foarte repede.”

Autoritățile au anunțat că cinci persoane au fost arestate pentru acte de vandalism în urma incidentelor.

Intervenția are loc la câteva luni după o altă acțiune a poliției, desfășurată în octombrie în favela Complexo da Penha, în urma căreia au murit peste 130 de persoane.

Evenimentul a generat dezbateri la nivel național cu privire la metodele utilizate de forțele de securitate.

Președintele Luiz Inacio Lula da Silva a criticat acea intervenție, descriind-o drept un „masacru”.

Claudio Augusto dos Santos era asociat cu traficul de droguri în favela Prazeres și era vizat de zece mandate de arestare, conform relatărilor din presă. De asemenea, poliția l-a acuzat de implicare în uciderea turistului italian Roberto Bardella.

Evenimentele de miercuri au generat reacții diferite din partea clasei politice braziliene. Reprezentanți ai stângii au criticat operațiunea, considerând-o parte a unei tendințe de escaladare a confruntărilor violente.

Renata da Silva Souza, deputat la nivel de stat în Rio de Janeiro, a scris: „O altă zi de panică și frică în Rio de Janeiro.” Ea a adăugat că intervenția a evidențiat „lipsa de pregătire a poliției”, subliniind că reacția violentă era previzibilă și că populația civilă a fost prinsă în mijlocul conflictului.

Souza a mai declarat că a depus o plângere oficială la parchet pentru a solicita clarificări privind impactul asupra civililor și numărul ridicat de victime.

Pe de altă parte, politicienii din zona conservatoare au susținut necesitatea unor măsuri ferme împotriva criminalității. Guvernatorul statului Rio de Janeiro, Claudio Castro, a transmis: „Ceea ce este cu adevărat revoltător este ceea ce acești criminali fac celor care nu au nicio legătură cu activitățile lor.” El a adăugat că statul „nu își poate permite să facă niciun pas înapoi” și că susține acțiunile poliției.

În paralel, presa a relatat că autoritățile braziliene încearcă să descurajeze administrația fostului președinte american Donald Trump să clasifice grupări precum Comando Vermelho drept „organizații teroriste străine”.

Această etichetare a fost utilizată în trecut pentru grupări considerate amenințări la adresa securității SUA, însă în ultimii ani a fost extinsă și asupra cartelurilor și rețelelor criminale din America Latină.

Criticii avertizează că o astfel de clasificare ar putea duce la intensificarea intervențiilor militarizate împotriva acestor grupări.