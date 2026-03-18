Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei a murit la vârsta de 93 de ani

Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei. Sursa foto: colaj EVZ
Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei a murit pe 17 martie 2026, la vârsta de 93 de ani. Liderul Bisericii Ortodoxe Georgiene a marcat profund viața religioasă și socială a țării, relatează orthodoxtimes.com.

Moartea patriarhului Ilia al II-lea al Georgiei marchează sfârșitul unei epoci

Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei a trecut la cele veșnice marți, 17 martie 2026, la vârsta de 93 de ani, după o perioadă în care starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc.

Patriarhia Georgiei a precizat că ierarhul fusese internat în aceeași zi la Caucasus Medical Center, unde a primit îngrijiri medicale de urgență. Dispariția sa este considerată un moment de cotitură pentru Biserica Ortodoxă din Georgia, instituție pe care a condus-o timp de aproape cinci decenii.

Formarea sa a început în perioada sovietică

Născut la 4 ianuarie 1933, în Vladikavkaz, pe atunci parte a Uniunii Sovietice, Ilia al II-lea, pe numele său de botez Irakli Ghudushauri-Shiolashvili, provenea dintr-o familie cu rădăcini în regiunea Kazbegi din Georgia.

UE pregătește schimbări în regulile privind fuziunile pentru a limita intervențiile statelor
Prețurile petrolului, în ușoară scădere pe fondul creșterii stocurilor de țiței din SUA
A urmat cursurile Seminarului Teologic din Moscova, apoi ale Academiei Teologice din Moscova, pe care a absolvit-o în 1960. Drumul său în cler a început înainte de finalizarea studiilor, după ce a fost hirotonit ierodiacon în 1957 și ieromonah în 1959.

După întoarcerea în Georgia, a slujit în Batumi și a avansat rapid în ierarhie, devenind stareț și ulterior arhimandrit. În 1963 a fost hirotonit episcop și numit vicar patriarhal. În aceeași perioadă, a condus Seminarul Teologic din Mtskheta, singura instituție de formare clericală din țară la acel moment.

Alegerea sa ca patriarh a schimbat direcția Bisericii

După moartea lui Patriarhului David al V-lea al Georgiei, Ilia al II-lea a fost ales, la 25 decembrie 1977, în funcția de patriarh al Întregii Georgii.

Mandatul său a început într-un context dificil, marcat de restricțiile impuse de regimul sovietic asupra vieții religioase. În anii care au urmat, el a coordonat un amplu proces de revitalizare a Bisericii. Numărul clericilor, al mănăstirilor și al bisericilor a crescut considerabil, mai ales spre finalul anilor 1980.

În aceeași perioadă, a fost realizată și o traducere modernă a Bibliei în limba georgiană.

A avut un rol activ în momentele tensionate din societate

Activitatea patriarhului nu s-a limitat la viața bisericească. El a fost prezent și în momentele critice ale istoriei recente a Georgiei.

În timpul evenimentelor din 9 aprilie 1989 de la Tbilisi, a îndemnat manifestanții să se retragă în biserica Kashueti pentru a evita violențele. Protestul a fost însă reprimat, iar intervenția forțelor sovietice s-a soldat cu victime.

În anii ’90, pe fondul conflictelor interne, a lansat apeluri repetate la dialog și reconciliere între taberele aflate în dispută.

Relațiile internaționale și deciziile importante

Între 1978 și 1983, Ilia al II-lea a fost co-președinte al Consiliului Mondial al Bisericilor. Ulterior, în 1997, a decis retragerea Bisericii Georgiene din această organizație, în urma unor tensiuni interne.

Un moment semnificativ a avut loc în 2002, când a semnat un acord cu Eduard Shevardnadze. Documentul a conferit Bisericii un statut juridic special și a recunoscut rolul său major în societatea georgiană.

Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei a murit. Moștenirea sa rămâne legată de identitatea Georgiei

De-a lungul mandatului său, Ilia al II-lea a devenit una dintre cele mai influente figuri religioase din spațiul ortodox contemporan. A fost perceput ca o autoritate morală și un reper spiritual pentru societatea georgiană.

Activitatea sa a contribuit la consolidarea rolului Bisericii în viața publică și la redefinirea identității religioase a Georgiei după perioada sovietică.

09:38 - UE pregătește schimbări în regulile privind fuziunile pentru a limita intervențiile statelor
09:29 - Prețurile petrolului, în ușoară scădere pe fondul creșterii stocurilor de țiței din SUA
09:24 - CFR lansează proiectul de peste 404 milioane lei pentru reabilitarea Tunelului Palas
09:11 - Nuredin Beinur, hotărât să-l pună definitiv la punct pe Cristian Rizea. „În două săptămâni, vine și tortul”
09:02 - Cum se prepară tocana irlandeză, o rețetă clasică cu legume și carne de miel
Oamenii din umbra lui Călin Georgescu. Cine l-ar fi creat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale
Ne bombardăm singuri. Nu e nevoie de Iran
Teatru absurd cu circuitul banului public. Fonduri blocate și reproșuri pentru că nu au fost cheltuite
