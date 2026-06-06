Ungaria a decis să oprească emiterea de vize de muncă cetățenilor din Georgia, Armenia și Filipine, ca parte a eforturilor de a reglementa „fluxul de lucrători străini”, a anunțat purtătoarea de cuvânt a guvernului maghiar, Vanda Szondi, potrivit Reuters. Măsura urma să intre în vigoare vineri, 5 iunie.

Noul guvern condus de Peter Magyar din partidul Tisza înăsprește oportunitățile de muncă pentru lucrătorii străini, din cauza a ceea ce aceasta a numit „îngrijorări legate de scăderea salariilor locale”.

În acest scop, guvernul Ungariei modifică un decret care permitea anterior agențiilor de ocupare a forței de muncă să importe lucrători din cele trei țări printr-o procedură simplificată.

Raportul nu specifică dacă lucrătorii din cele trei țări identificate vor avea în continuare oportunități de angajare în Ungaria în cadrul vreunei alte proceduri.

Potrivit Reuters, lucrătorii străini care locuiesc deja în Ungaria vor putea în continuare să solicite prelungirea permiselor lor existente, în timp ce cererile depuse înainte de modificarea regulii vor continua să fie procesate.

Măsura Ungariei vine în urma unei schimbări de politică similare adoptate de Polonia.

Începând cu 1 decembrie 2025, cetățenii georgieni nu mai sunt eligibili pentru procedura simplificată de angajare din Polonia și trebuie să utilizeze în schimb procesul standard, inclusiv obținerea unei vize naționale de tip D.

Autoritățile poloneze au declarat la momentul respectiv că decizia a fost influențată de mai mulți factori, inclusiv evoluțiile mediului politic din Georgia, lucrările în curs în cadrul Uniunii Europene privind potențialele restricții privind călătoriile fără viză și o scădere a numărului de declarații de angajare și permise de muncă sezoniere emise în comparație cu 2024.

Măsura vine, de asemenea, în contextul în care Georgia însăși limitează oportunitățile pentru lucrătorii străini de a căuta un loc de muncă în Georgia, interzicând în mare măsură străinilor să lucreze în servicii de curierat și taxi, complicând în același timp procedurile pentru companiile locale care doresc să angajeze străini, prioritizând în mod deschis angajarea forței de muncă locale.