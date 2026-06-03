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Ungaria anunță un acord cu Ucraina. Schimbare importantă în relația celor două țări

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Ungaria anunță un acord cu Ucraina. Schimbare importantă în relația celor două țăriPeter Magyar. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ucraina și-a asumat restabilirea drepturilor educaționale, culturale, lingvistice și politice ale comunității maghiare din Transcarpatia, după mai multe săptămâni de negocieri, a anunțat premierul ungar Peter Magyar. În pofida acordului, Budapesta nu susține accelerarea procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Ungaria anunță un acord cu Ucraina. Schimbare importantă în relația celor două țări

Guvernul ungar susține că discuțiile purtate în ultimele săptămâni cu partea ucraineană au dus la un acord privind situația minorității maghiare din regiunea Transcarpatia. Potrivit premierului Peter Magyar, la negocieri au participat experți din cele două state, precum și organizații politice și reprezentanți ai bisericilor care susțin comunitatea maghiară din această regiune.

„Sunt foarte bucuros să vă anunţ, cu o zi înaintea Zilei Coeziunii Naţionale, că guvernul ucrainean s-a angajat să transpună măsurile convenite în sistemul său juridic în viitorul apropiat”, a asigurat Peter Magyar.

Premierul ungar a afirmat că măsurile asumate de Kiev vor extinde drepturile de care beneficiază etnicii maghiari din Ucraina.

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„Aceasta le va oferi compatrioţilor noştri din Transcarpatia drepturi mult mai largi ca înainte în ceea ce priveşte educaţia, cultura, folosirea limbii (maghiare) şi participarea politică”, a adăugat el.

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Volodimir Zelenski. Sursă foto: president.gov.ua

Ungaria condiționează deschiderea negocierilor de aderare

Peter Magyar a afirmat că angajamentele asumate de Ucraina vor fi incluse și în planul de acțiune privind aderarea la Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, dacă autoritățile de la Kiev vor pune în aplicare măsurile promise, Ungaria va susține deschiderea primului grup de capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar. În același timp, șeful guvernului de la Budapesta a transmis că poziția Ungariei privind ritmul negocierilor rămâne neschimbată.

„Ungaria încă nu susţine negocieri accelerate de aderare la UE”.

Premierul a adăugat că, în eventualitatea în care Ucraina va finaliza toate cele 33 de capitole de negociere în următorii ani, decizia finală privind aderarea va fi supusă votului cetățenilor ungari.

„Dacă Ucraina reuşeşte să închidă toate cele 33 de capitole ale negocierilor de aderare în 10 sau 15 ani, ţara noastră va organiza un referendum cu valoare obligatorie”.

Relațiile dintre cele două state au fost marcate de disputa privind drepturile minorității maghiare

Deși relațiile dintre Budapesta și Kiev au cunoscut o perioadă de apropiere după schimbarea guvernului ungar, situația minorității maghiare din Ucraina a rămas unul dintre principalele subiecte de dispută. Comunitatea maghiară din Transcarpatia numără aproximativ 150.000 de persoane și este concentrată în principal în vestul Ucrainei.

Tensiunile dintre cele două state s-au accentuat după adoptarea unei legi în anul 2017, prin care autoritățile ucrainene au introdus obligativitatea desfășurării învățământului în limba ucraineană începând cu clasa a cincea. Ulterior, o nouă lege adoptată în 2019 a limitat utilizarea oficială a limbii maghiare.

Atât fostul premier Viktor Orban, cât și actualul șef al executivului ungar, Peter Magyar, au cerut restabilirea drepturilor minorității maghiare ca element esențial în relația cu Ucraina și în discuțiile privind parcursul european al acestei țări.

Diferența dintre cele două guverne a constat în abordarea aleasă, actuala administrație de la Budapesta optând pentru dialog și negocieri directe cu autoritățile ucrainene.

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