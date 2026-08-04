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Biserica Ortodoxă Rusă susține din nou discursul Kremlinului. Patriarhul Kirill spune că bomba atomică a fost rezultatul „intervenției divine”

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Biserica Ortodoxă Rusă susține din nou discursul Kremlinului. Patriarhul Kirill spune că bomba atomică a fost rezultatul „intervenției divine”Putin și Kiril. Sursa foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Biserica Ortodoxă Rusă continuă să promoveze mesaje care susțin militarizarea societății din Rusia, susține Centrul pentru Combaterea Dezinformării (CPD) din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Reacția instituției ucrainene vine după ce patriarhul Kirill a afirmat, într-o predică recentă, că dezvoltarea bombei atomice în Uniunea Sovietică s-ar fi datorat „intervenției divine”, potrivit UNN.ua.

Patriarhul Kirill afirmă că bomba atomică a fost creată prin „harul și mila lui Dumnezeu”

Potrivit CPD, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse a declarat că apariția armei nucleare a salvat Uniunea Sovietică „de la o distrugere cumplită”.

Acesta a susținut că procesul de dezvoltare a bombei atomice s-a desfășurat sub influența „harului și milei lui Dumnezeu”.

Razboi Ucraina

Razboi Ucraina / sursa foto: dreamstime.com

Centrul ucrainean spune că Biserica Rusă susține agresiunea militară

Reprezentanții Centrului pentru Combaterea Dezinformării afirmă că astfel de declarații fac parte dintr-o strategie mai amplă prin care războiul este prezentat ca având o justificare religioasă.

„Se creează o situație paradoxală: o structură care se prezintă drept apărătoare a «valorilor spirituale» și îi pune permanent pe ruși în opoziție cu «Occidentul imoral» cultivă de ani de zile, în rândul milioanelor sale de credincioși, un cult al armelor și al violenței”, se arată în comunicatul CPD.

Instituția ucraineană susține că Biserica Ortodoxă Rusă nu mai acționează ca o instituție religioasă independentă, ci ca un instrument al autorităților de la Moscova.

„Această structură nu-L mai slujește de mult pe Dumnezeu, ci Kremlinul, ca instrument al propagandei de stat. O confirmare clară este cartea publicată recent de Kirill, în care participarea la război este prezentată drept o «faptă plăcută lui Dumnezeu»”, au transmis reprezentanții CPD.

Patriarhul Kiril, ținta acuzațiilor după ce a aprobat mai multe rugăciuni dedicate războiului

Centrul pentru Combaterea Dezinformării amintește că Biserica Ortodoxă Rusă a aprobat oficial, anterior, rugăciuni dedicate războiului.

Printre acestea se numără și rugăciunea obligatorie „pentru Sfânta Rusie”, care include o cerere pentru victoria Federației Ruse.

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