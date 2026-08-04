Tribunalul Iași a suspendat efectele hotărârii prin care asociații majoritari ai Greentek Lighting SRL au decis intrarea voluntară în insolvență a companiei, până la soluționarea procesului privind anularea deciziei. Motivarea instanței aduce în prim-plan suspiciuni privind scopul procedurii de insolvență. Judecătorul arată că, dacă se va demonstra că votul asociaților a urmărit „golirea societății de active în beneficiul unei alte societăți”, situația ar putea depăși limitele unui simplu conflict între acționari și ar putea indica existența unei posibile fraude. În centrul litigiului se află omul de afaceri Zaharia Schrotter, acționar majoritar al Greentek Lighting, care respinge acuzațiile formulate de fondatorul companiei, Victor Constantin Cotruț, potrivit 7est.ro.

Greentek Lighting este una dintre cele mai cunoscute companii din Iași din domeniul iluminatului profesional. Societatea este deținută de Zaharia Schrotter (36%), Victor Constantin Cotruț (27%), Giuseppe Fiabane (27%), Silviu Stafie (5%) și Mihăiță Cătălin Popeangă (5%).

Compania produce corpuri și soluții de iluminat pentru proiecte comerciale și industriale și are în portofoliu clienți precum Dedeman, Leroy Merlin, Selgros, Microsoft, Rompetrol, Coresi Mall, Băneasa Shopping City, Muzeul Național de Artă Contemporană și Casa Mița Biciclista.

Potrivit documentelor depuse la dosar, societatea a înregistrat în ultimii zece ani o cifră de afaceri cumulată de peste 220 de milioane de lei. Fondatorul companiei susține că și în 2026 Greentek avea contracte în derulare, inclusiv unul nou, estimat la aproximativ 260.000 de euro.

Cu toate acestea, pe 9 martie 2026, asociații care dețin 63% din capitalul social au votat deschiderea procedurii de insolvență voluntară, arată sursa.

Victor Constantin Cotruț susține în instanță că insolvența nu urmărea salvarea societății, ci eliminarea acesteia din piață. Acesta afirmă că, încă din 2025, Zaharia Schrotter ar fi început integrarea activității Greentek în grupul Urbioled și că angajații ar fi fost încurajați să plece către alte firme din grup.

Potrivit acțiunii depuse la Tribunal, informațiile tehnice și comerciale ale Greentek ar fi fost transferate către Urbioled, proprietarul spațiilor de producție ar fi reziliat contractele de închiriere, iar ulterior societatea controlată de Schrotter ar fi solicitat insolvența Greentek. Cotruț mai susține că noua companie Urbio LAAS ar fi preluat personalul, spațiile și activitatea Greentek.

În opinia fondatorului, toate aceste acțiuni ar fi făcut parte dintr-un mecanism prin care societatea urma să fie lipsită de active și de resursa umană.

Apărarea lui Zaharia Schrotter respinge acuzațiile și susține că procedura insolvenței a fost discutată în mod legal. Avocații acestuia arată că Victor Constantin Cotruț, în calitate de administrator, a convocat Adunarea Generală, a participat la ședință și nu a votat împotriva deschiderii insolvenței, ci s-a abținut.

Totodată, apărarea susține că acțiunea în instanță ar fi fost introdusă tardiv și că societatea se confrunta deja cu cereri de insolvență formulate atât de creditori, cât și de companie.

În motivarea deciziei, Tribunalul Iași arată că regulile privind buna-credință și conflictul de interese se aplică și societăților cu răspundere limitată.

Judecătorul arată că, dacă se va demonstra că decizia de intrare în insolvență a avut ca scop „golirea societății de active în beneficiul unei alte societăți”, cazul nu va mai fi tratat ca un simplu conflict între asociați, ci ar putea avea consecințe juridice mult mai grave.

Instanța face referire și la mesajele WhatsApp depuse la dosar de Victor Cotruț, consemnând că autenticitatea acestora nu a fost contestată. Potrivit motivării, aceste conversații creează aparența unei intenții de transfer al activității Greentek către Urbio LAAS și justifică suspendarea temporară a hotărârii AGA până la soluționarea definitivă a litigiului.

Din punct de vedere procedural, instanța a admis excepția lipsei calității procesuale pasive pentru Zaharia Schrotter, Giuseppe Fiabane, Silviu Stafie și Mihăiță Popeangă, apreciind că procesul privind suspendarea trebuia purtat exclusiv împotriva societății.

În același timp, Tribunalul Iași a suspendat efectele hotărârii Adunării Generale a Asociaților privind intrarea Greentek Lighting în insolvență, măsura urmând să rămână în vigoare până la pronunțarea unei decizii definitive în procesul de anulare.