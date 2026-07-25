Economie

Câte firme au intrat în insolvență în ultimele luni. Comerțul și construcțiile, cele mai afectate domenii

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Câte firme au intrat în insolvență în ultimele luni. Comerțul și construcțiile, cele mai afectate domeniilaptop. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Primele șase luni ale anului 2026 au adus ocreștere a numărului de firme și persoane fizice autorizate care au intrat în insolvență. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), în intervalul ianuarie–iunie au fost înregistrate 3.855 de insolvențe, cu 12,36% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025, când au fost consemnate 3.431 de cazuri.

Evoluția arată faptul că numeroase companii continuă să se confrunte cu dificultăți financiare.

Câte firme au fost închise Bucureștiul, fruntaș în acest top

Capitala continuă să concentreze cel mai mare număr de insolvențe din țară. În primele șase luni ale anului, 725 de firme și PFA au intrat în această procedură, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 7% comparativ cu perioada similară din anul precedent.

După București, cele mai multe insolvențe au fost raportate în județele Bihor, cu 275 de cazuri, Cluj, cu 218, Timiș, cu 187, Ilfov, cu 185, și Prahova, unde au fost înregistrate 138 de insolvențe. La polul opus, cele mai puține cazuri au fost consemnate în Covasna, Harghita, Botoșani, Mehedinți, Sălaj și Teleorman.

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Calculator. Sursa foto: Freepik

Luna iunie a adus peste 700 de noi cazuri

Doar în luna iunie, 709 firme și PFA au intrat îninsolvență. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în București, urmat de județele Bihor, Ilfov, Timiș, Cluj și Prahova, ceea ce confirmă concentrarea fenomenului în principalele centre economice ale țării.

Cele mai multe insolvențe s-au înregistrat în sectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, unde au fost raportate 229 de cazuri. Construcțiile ocupă locul al doilea, cu 210 insolvențe, urmate de transport și depozitare, cu 132 de cazuri, și industria prelucrătoare, cu 128.

Probleme penrru mediul de afaceri. Mii de firme au intrat în insolvență

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, toate aceste domenii au înregistrat creșteri semnificative ale numărului de insolvențe, semncă presiunile economice continuă să afecteze în special sectoarele cu o pondere importantă în economia națională.

Creșterea numărului total de insolvențe în prima jumătate a anului 2026 reflectă dificultățile cu care se confruntă o parte a mediului de afaceri din România.

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