Republica Moldova. Judecătoria Bălţi a stabilit un nou record negru în justiţia moldovenească. Instanţa a avut nevoie de doi ani şi şapte luni pentru a pregăti pentru examinare o cerere întroductivă de începere a unui proces de insolvenţă la o întreprindere.

În acest timp s-au întâmplat mai multe lucruri – judecătrul care examina cauza a demisionat când i-a venit rândul să treacă prin procedura de insolvabilitate, a fost pornit un dosar penal pe administratorul de insolvenţă, care a depus cererea întroductivă. Precum şi pe alte două administratoare implicate în schemă.

Mai mulţi oameni de afaceri au făcut front comun şi au dat alarrma despre schemele din insolvenţă. Iar în cele din urmă la Parlament a fost înregistrat un proiect de modificare a legislaţiei, Iar cazurile de insolvenţă frauduloasă au fost aduse în atenţia publicului larg.

Timp de doi ani şi şapte luni întreprinderea se află sub administrarea provizorie unui administrator de insolvenţă, care este cercetat penal pentru abuz în serviciu, a fost şi în arest preventiv, pentru schema frauduloasă la întreprinderea pe care a ajuns să o gestineoneze. Şi în plus, mai cere de la întreprinderea dată câte 17.000 de lei lunar (cca 846 euro).

Cererea întroductivă privind începerea procesului de insolvabilitate a întreprinderii Auto-International SRL din Bălţi a fost depusă la începutul lunii decembrie 2023. Motivul era o pretinsă datorie de 39 de mii de lei (cca 1925 euro), formată din penalităţi. În timp ce întreprinderea avea în conturi 15 milioane de lei (cca 742 mii de euro). Iar cifra anuală de afaceri era de peste jumătate de miliard de lei. Totodată, legislaţia Republicii Moldova nu permite trimiterea întreprinderilor în insolvenţă pentru datoriile formate din penalităţii.

La ultima şedinţă de judecată, la solicitarea Nataliei Gârleanu, administratoarea care a depus cererea întroductivă şi este cercetată penal pentru abuz în serviciu, instanţa urma să audieze expertul judiciar. Este vorba despre autorul expertizei extrajudiciare, care a constatat că la momentul depunerii cererii întroductive la Auto-International SRL nu exista nicio datorie.

În momentul când să înceapă audierea expertului, avocatul întreprinderii a atenţionat completul de judecată că va încălca procedura dacă va audia expertul la etapa de pregătire a cauzei pentru examinare. Şi că audierile se fac doar la etapa de examinare în fond.

„Rămâne să vă determinaţi la ce etapă sunteţi”, a declarat avocatul Anatolie Janu în instanţă.

În câteva minute magistrata Marina Tilipeţ a anunţat că a fost terminată audierea etapa de pregătire a cauzei şi se trece la următoarea etapă.

Ultima şedinţă a fost marcată şi de câteva incidente. Înainte de ora opt dimineaţă, câţiva muncitori de la întreprinderea Auto-International SRL au protestat tacit, ţinând placate în mâini,în faţa Judecătoriei Bălţi: „Vrem justiţie corectă!”, „Record negru: 912 zile de examinare a cererii întroductive!”, „Judecătoria Bălţi la o mână cu administratorii penali!”, „Stop corupţia din justiţie”.

„Am venit să ne apărăm locurile de muncă. Nu mai putem tolera incertitudinea. Vrem ca întreprinderea să fie profitabilă ca înainte şi noi să fim remuneraţi ca să putem duce o viaţă decentă”, ne-au spus muncitorii.

Spiritele s-au s-au încins însă în sala de judecată. La un moment, când judecătorul a încercat să amâie şedinţa de judecată, Victor Iavtuhovschi, proprietarul afacerii Auto-International, a răbufnit.

„Cât se poate de tergiversat. Doi ani şi şapte luni nu puteţi să vă descurcaţi cu o cere întroductivă, bazată pe nişte penalităţ inventat. Am pierdut deja multe contracte şi mulţi bani. Şi sunt pe cale să-mi pierd şi afacerea. Iar Dumneavoastră (magistratata Marina Tilipeţ n.r.) satisfaceţi orice cerere de tergiversare a unor administratori învinuiţi penal, care au încercat să-mi distrugă afacerea”, a spus pe un ton răspicat afaceristul care vine la fiecare şedinţă de judecată din Praga, unde este stabilit cu traiul de mai bine de zece ani.

Apoi a urmat un schimb de replici acide, cu înjurături ca pe maidan, între Iavtuhovschi şi Vadim Ciobanu, avocatul Nataliei Gârleanu.

Anatolie Janu susţine câ sunt foarte rare cazurile când pregătirea pentru examinarea unei cauze durează ani. Însă, potrivit apărătorului, acest caz este mai specific, pentru că nu exista nicio datorie. Şi chiar dacă ar fi fost, întreprinderea avea suficienţi bani în cont ca să o achite.

Avocatul Vadim Ciobanu a refuzat să răspundă la întrebări.

Mai multe şedinţe de judecată în dosarul Auto-International au fost amţnate, majoritatea din cauza administratorului autorizat, Natalia Onichevici. În martie 2024, Onichevici a solicitat strămutarea examinării dosarului pe motiv că la Bălţi nu se simte în siguranţă.

Instanţa a respins din start cererea de strămutare, însă administratoarea a contestat-o până la Curtea Supremă de Justiţie. După ce solicitarea de strămutare a fist respinsă de toate instanţele, Judecătoria Bălţi a reluat examinarea cauzei peste opt luni.

Onichevici a solicitat să-i fie prezentate toate documentele întreprinderii. Inclusiv contractele cu furnizorii. Conducerea Auto-International SRL însă a refuzat să prezinte contractele cu furnizorii din afara ţării, pe motiv că acestea constituie secret comercial. Iar drept argument a prezentat faptul că Irina Selevestru, care este colegă de birou cu Onichevici şi are statut de inculpat în acelaşi dosar penal, a prezentat informaţii false furnizorilor din afara ţării, precum că Iavtuhovschi ar fi cercetat penal în Republica Moldova pentru spălare de bani.

Natalia Onichevici a refuzat de fiecare dată să comenteze acuzaţiile aduse. La rândul său, acuză conducerea Auto-International că refuză să-i prezinte documentele contabile.

La ultima şedinţă de judecată tergiversarea a venit din partea avocatului Nataliei Gârleanu. Instanţa a aşteptat aproape o oră ca aceasta să-i trimită avocatului său un mesaj cu fotografia documentului că a solicitat efectuarea unei expertize economico-financiare. Ca până la urmă să ajungă doar prefaţa documentului.

Vadim Ciobanu s-a opus vehement atunci când instanţa a vrut să continuie şedinţa de judecată după audierea expertului. Apărătorul administratorului care a depus cererea întroductivă a declarat că nu poate să lucreze la ora prânzului. Şi că trebuie să ajungă la Chişinău la o altă şedinţă de judecată.