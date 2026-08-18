Un student de 18 ani și colegii săi au descoperit aur în valoare estimată la aproximativ 9 milioane de euro în timpul unor lucrări la o clădire veche din Belgia, iar comoara a fost preluată de poliție și depozitată într-un seif de înaltă securitate al guvernului federal, potrivit presei belgiene și internaționale, potrivit The Guardian.

Descoperirea a avut loc pe 10 august, în localitatea Sint-Gillis-Dendermonde, din provincia Flandra de Est, la aproximativ 30 de kilometri nord-vest de Bruxelles. Muncitorii lucrau la instalațiile de canalizare ale unei clădiri istorice când au dat peste aur ascuns în zidul pivniței.

Kobe, un tânăr de 18 ani care lucra temporar pe șantier în timpul vacanței, a observat printre moloz ceea ce păreau a fi niște monede obișnuite.

A început să le scoată împreună cu colegii săi, însă situația s-a schimbat complet când muncitorii au descoperit și un lingou de aur.

„La început am crezut că sunt monede de 1 euro”, a povestit tânărul pentru presa belgiană. Abia după ce au găsit lingoul și-au dat seama că în zid era ascuns ceva cu totul neobișnuit.

Aurul nu se afla într-un seif modern. Comoara fusese ascunsă într-un sac și zidită în peretele pivniței, ceea ce indică faptul că cineva a încercat în mod deliberat să o ascundă.

Comoara conține lingouri numerotate, monede și pepite de aur. Inventarul publicat în relatările despre caz indică 49 de lingouri de aur și peste 4.000 de monede, iar valoarea totală este estimată la aproximativ 9 milioane de euro.

Muncitorii au anunțat imediat conducerea șantierului și organizația care administra imobilul, iar poliția a fost chemată la fața locului.

Ulterior, aurul a fost inventariat și transportat într-un seif de înaltă securitate al guvernului federal belgian. Autoritățile au transmis și un avertisment celor care ar fi tentați să caute alte comori în zonă: șantierul este în continuare un loc periculos, iar aurul descoperit a fost deja recuperat.

Clădirea în care a fost găsit aurul nu este una oarecare.

Comoara a fost descoperită în pivnița unei vile construite la sfârșitul secolului al XIX-lea pentru Theophilus Van Assche, proprietarul unei fabrici de bere.

Activitatea de producție a berii a început pe proprietate în 1899 și a continuat până în 1970. Clădirea este acum renovată de organizația de asistență socială CAW Oost-Vlaanderen, care intenționează să amenajeze acolo birouri și locuințe.

Istoria familiei Van Assche a devenit astfel una dintre pistele analizate pentru a explica originea aurului.

Un fost primar al orașului Dendermonde a declarat presei belgiene că familia era foarte bogată și că nu ar fi fost imposibil ca membrii ei să fi cumpărat aur și să îl fi ascuns într-un loc considerat sigur. Deocamdată însă, aceasta este doar o ipoteză, nu o concluzie oficială.

Aici începe partea complicată a poveștii.

Procuratura din Flandra de Est investighează în prezent originea aurului și proprietarul său legal. Autoritățile trebuie să stabilească inclusiv dacă aurul ar putea proveni dintr-o faptă penală sau dacă a fost ascuns în urma unor activități ilegale.

În funcție de rezultatul anchetei, mai multe părți ar putea avea pretenții asupra comorii: proprietarii actuali ai imobilului, compania care efectua lucrările, organizația CAW Oost-Vlaanderen și eventualii descendenți ai familiei Van Assche.

Legislația belgiană prevede, în astfel de situații, o perioadă de așteptare de cel puțin cinci ani în care eventualii proprietari pot revendica comoara. Dacă nimeni nu poate demonstra că îi aparține, problema împărțirii drepturilor asupra descoperirii poate ajunge în centrul unei dispute juridice.

Kobe și colegii săi au predat aurul autorităților, deși valoarea descoperirii ar fi fost suficientă pentru a schimba radical viața oricui.

Tânărul spune că echipa a înțeles imediat că o asemenea cantitate de aur trebuie predată poliției. Totuși, muncitorii speră ca, în cele din urmă, să primească o recompensă pentru descoperirea făcută.

Deocamdată, însă, nimeni nu știe cine va putea revendica legal comoara.

Aurul rămâne în custodia autorităților belgiene, în timp ce anchetatorii încearcă să răspundă la întrebarea care poate valora milioane de euro: cine a ascuns averea în zidul pivniței și cine este, în realitate, proprietarul ei?