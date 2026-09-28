AUR ia în calcul susținerea unui Guvern condus de un premier PSD, în cazul în care Cabinetul Mureșan va fi respins de Parlament, iar negocierile dintre cele două formațiuni vor ajunge la o înțelegere privind împărțirea puterii.

Potrivit unor surse politice, formațiunea condusă de George Simion vrea ca AUR și PSD să meargă împreună la Palatul Cotroceni pentru a demonstra că dispun de o majoritate parlamentară.

Scenariul unei guvernări PSD-AUR este discutat în contextul în care AUR a anunțat că nu va participa la audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan și nu va vota Cabinetul acestuia.

În paralel, George Simion a anunțat că partidul său a format o echipă de negociere pentru discuții cu toate formațiunile politice.

Potrivit surselor citate de Adevărul, conducerea AUR a ajuns la concluzia că partidul ar putea vota un Guvern condus de un prim-ministru PSD, însă cu anumite condiții.

Una dintre cerințele lui George Simion ar fi ca PSD și AUR să meargă împreună la consultările de la Cotroceni, după eventualul eșec al Cabinetului Mureșan. Scopul ar fi prezentarea unei majorități parlamentare deja conturate în fața președintelui Nicușor Dan.

A doua condiție vizează participarea AUR la viitorul Executiv. Potrivit informațiilor publicate de Adevărul, partidul ar solicita mai multe portofolii ministeriale, precum și funcția de președinte al Senatului.

Astfel, discuțiile nu vizează doar susținerea parlamentară a unui Guvern PSD, ci și participarea efectivă a AUR la guvernare.

Solicitarea privind șefia Senatului are și o componentă instituțională importantă. Potrivit surselor citate de Adevărul, George Simion ar urmări ca AUR să controleze această funcție în perspectiva unei eventuale suspendări a președintelui Nicușor Dan.

Constituția prevede că, în cazul suspendării din funcție a președintelui României, interimatul este asigurat, în această ordine, de președintele Senatului sau de președintele Camerei Deputaților.

Prin urmare, poziția de la Senat ar avea o importanță politică suplimentară în scenariul prezentat de sursele politice.

În timp ce negocierile pentru următoarea formulă guvernamentală intră în atenție, AUR își menține poziția față de Cabinetul Siegfried Mureșan.

George Simion a anunțat luni că parlamentarii AUR nu vor participa la audierile miniștrilor propuși și nu vor vota Guvernul Mureșan.

„Nu vom fi prezenți în comisii, în plen și nu vom vota un Guvern Mureșan sau cel care urmează după aceea - Nazare”, a transmis liderul AUR.

Simion a mai anunțat că formațiunea a desemnat o echipă care să poarte discuții cu toate partidele parlamentare pentru formarea unui Guvern stabil.

Posibilitatea unei colaborări între PSD și AUR nu este discutată pentru prima dată în această criză politică.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat anterior că nu exclude un Guvern PSD-AUR. La rândul său, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a afirmat că „orice este posibil” în cazul unor negocieri cu PSD, dacă sunt respectate condițiile formațiunii.

Peiu a precizat că AUR dorește să fie parte din viitorul Guvern și să existe garanții pentru aplicarea programului politic negociat. El a enumerat trei condiții: AUR să facă parte din Guvern, viitorul Executiv să includă elemente esențiale din programul formațiunii și să existe o garanție privind respectarea acestora.

Pozițiile exprimate de cele două formațiuni indică existența unei zone de negociere, însă formula concretă a unei eventuale guvernări PSD-AUR nu este încă stabilită.

Cabinetul condus de Siegfried Mureșan este al treilea Executiv propus în actuala criză guvernamentală. Audierile miniștrilor au început luni, 28 septembrie, și continuă marți, după care Parlamentul urmează să se pronunțe asupra învestirii.

În cazul unui nou eșec, atenția se va muta asupra următorului premier desemnat și asupra majorității parlamentare care poate susține Executivul.

AUR vrea ca negocierile să fie purtate înainte de desemnarea următorului premier, astfel încât partidul să poată participa direct la configurarea viitoarei formule de guvernare. PSD, potrivit surselor citate de Adevărul, ar prefera ca președintele să facă mai întâi desemnarea, iar negocierile să aibă loc ulterior, separat cu formațiunile parlamentare.

În acest moment, scenariul unei guvernări PSD-AUR depinde de rezultatul votului pentru Cabinetul Mureșan și de negocierile care vor urma.

AUR nu mai discută doar despre respingerea actualului Guvern, ci despre condițiile în care ar participa la următorul Executiv. Pentru PSD, o eventuală colaborare cu AUR ar presupune construirea unei majorități parlamentare și stabilirea unei formule de guvernare acceptate de ambele formațiuni.

Deocamdată, nu există un acord oficial privind formarea unui Guvern PSD-AUR. Există însă declarații publice și informații pe surse care arată că această variantă se află pe masa negocierilor politice.