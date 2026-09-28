Politica

Siegfried Mureșan l-a contactat din nou pe Sorin Grindeanu

Siegfried Mureșan l-a contactat din nou pe Sorin GrindeanuSiegfried Mureșan și Sorin Grindeanu. Sursă foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat Siegfried Mureșan afirmă că l-a contactat din nou, luni, pe președintele PSD Sorin Grindeanu, căruia i-a transmis un document cu propunerile sale care se regăsesc în programul de guvernare pe care îl propune. Mureșan susține că este dispus să discute despre program, formarea Guvernului și soluționarea crizei politice.

Siegfried Mureșan spune că a inclus propuneri ale PSD în programul de guvernare

„L-am contactat din nou în această dimineață pe președintele PSD, Sorin Grindeanu. I-am transmis documentul de mai jos, care evidențiază clar cum programul nostru de guvernare cuprinde și propuneri ale Partidului Social Democrat”, a transmis Mureșan.

El afirmă că, în cazul în care PSD va vota Guvernul, decizia ar trebui să fie bazată pe criterii obiective, iar un vot împotrivă ar fi unul „strict pe criterii subiective”.

Care sunt propunerile preluate

Documentul prezentat de premierul desemnat este structurat în zece domenii. În energie, programul prevede investiții în capacități noi, rețele, stocare și interconectări, precum și proiecte precum Mintia, Iernut, Tarnița-Lăpuștești și unitățile 1, 3 și 4 de la Cernavodă. Sunt prevăzute și prima concesiune pentru eolian offshore în Marea Neagră și un cadru pentru prosumatori.

În domeniul apărării, Mureșan propune utilizarea fondurilor SAFE pentru dezvoltarea producției interne, modernizarea bazelor militare și dezvoltarea unor capabilități anti-dronă. Programul include și măsuri pentru reindustrializare, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027 și stimularea investițiilor.

La capitolul fiscal-bugetar sunt prevăzute ținte de deficit de 6% din PIB în 2026 și sub 3% în 2030, reunificarea ANAF cu Vama și declarații fiscale precompletate. Reforma statului ar include comasarea unor instituții, reducerea numărului de parlamentari cu 13% și limitarea numărului de secretari de stat.

Siegfried Mureșan: Sunt oricând dispus să discutăm despre programul de guvernare

Programul propune, de asemenea, măsuri pentru familii, tineri și diaspora, investiții în educație și sănătate, dezvoltarea irigațiilor și agriculturii, accelerarea proiectelor de infrastructură și pregătirea viitorului buget european.

În plan extern, documentul include aderarea la OECD, cooperarea cu UE și NATO, prioritizarea Visa Waiver, negocieri pentru Moldova și Ucraina și măsuri privind reforma justiției și a serviciilor de informații.

„Sunt oricând dispus să discutăm despre programul de guvernare, despre formarea Guvernului și rezolvarea crizei politice din România”, a mai transmis Siegfried Mureșan.

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