Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că parlamentarii social-democrați nu vor vota Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Decizia a fost adoptată în unanimitate în Consiliul Politic Național al partidului. Grindeanu a precizat că parlamentarii PSD vor fi prezenți în sală pentru a asigura cvorumul.

„Partidul Social Democrat a luat astăzi o decizie fermă, asumată și ireversibilă: nu vom vota Guvernul Bolojan de rit nou – condus de Siegfried Vasile Mureșan”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a spus că PSD își menține intenția de a reveni la guvernare și a susținut că partidul nu va ceda presiunilor politice sau mediatice.

„PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați”, a afirmat el.

Liderul PSD a lansat și o serie de critici la adresa programului de guvernare prezentat de Mureșan. În opinia lui Grindeanu, documentul nu ar conține suficiente măsuri pentru reducerea sărăciei și pentru sprijinirea economiei.

Grindeanu a susținut că programul nu prevede soluții clare privind prețurile la energie și combustibili, sprijinul pentru fermieri și IMM-uri, capitalul românesc sau crearea de noi locuri de muncă. Tot el a afirmat că promisiunile privind majorarea pensiilor și reducerea TVA nu au termene precise.

„Vedem un program de guvernare care spune cum va continua austeritatea lui Bolojan și care îi va favoriza pe cei bogați în defavoarea românilor cu venituri mici și medii și antreprenorilor români”, a declarat președintele PSD.

Grindeanu a mai susținut că programul nu ar avea suficiente cifre, studii de impact, surse de finanțare și termene clare de aplicare. El a contestat și avertismentele potrivit cărora România ar putea ajunge în categoria „junk” dacă Guvernul Mureșan nu este votat.

Potrivit calculelor invocate de liderul PSD, aplicarea măsurilor propuse ar putea duce deficitul bugetar la cel puțin 7,4% din PIB. Aceste estimări și acuzațiile privind efectele programului aparțin lui Sorin Grindeanu și nu reprezintă o evaluare independentă în materialul de față.

PSD își menține astfel poziția anunțată anterior de a nu susține Cabinetul Mureșan la votul din Parlament.