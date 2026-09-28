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Cum ajungi să plătești mai mult la cafenea

Cum ajungi să plătești mai mult la cafenea
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Din cuprinsul articolului

Intri în cafenea cu gândul la un simple medium latte. Ieși cu un large cu lapte de ovăz, un sirop și un extra shot. Diferența de preț nu pare mare la momentul respectiv, dar la final nota s-a dublat aproape. Două dintre cele mai eficiente metode prin care cafenelele cresc valoarea comenzii sunt upselling-ul de mărime și adaosurile care par inocente.

Capcana mărimii „doar puțin mai scumpe”

Barista te întreabă politicos: „Vrei large? E doar cu puțin mai mult”. Diferența de 3–5 lei la o cafea pare insignifiantă. În realitate, la multe băuturi pe bază de lapte, numărul de shot-uri de espresso rămâne același indiferent de mărime. Plătești în plus aproape exclusiv pentru mai mult lapte și spumă.

Costul real pentru local este foarte mic, iar marja de profit crește semnificativ. Tu ai impresia că ai făcut o alegere rezonabilă. Cafeneaua a vândut mai mult dintr-un produs ieftin de produs.

Această tehnică funcționează pentru că diferența de preț este prezentată ca un efort minim din partea ta. „Doar puțin mai mult” sună a afacere bună, nu a upselling.

Adaosurile care se adună fără să-ți dai seama, la cafenea

După ce ai acceptat mărimea mai mare, urmează a doua etapă: laptele vegetal, siropul „house-made”, cold foam-ul sau extra shot-ul. Fiecare costă între 3 și 8 lei. Separat par mici. Împreună pot dubla prețul unei cafele simple.

Laptele de ovăz sau de migdale a devenit aproape standard, dar continuă să fie taxat suplimentar în multe localuri. Siropurile „de casă” sună artizanal și justifică prețul, deși costul de producție este redus. Extra shot-ul de espresso pare o îmbunătățire logică, mai ales dacă ai ales deja large. Cold foam-ul și protein powder-ul completează lista de opțiuni cu marjă mare.

Cafea

Cafea. Sursa foto: Pixabay

Aceste adaosuri funcționează pentru că sunt prezentate ca personalizări, nu ca vânzări. Clientul are impresia că își construiește băutura ideală. În realitate, construiește o notă de plată mai mare.

De ce funcționează atât de bine împreună

Cele două tehnici se potențează reciproc. Mai întâi ești convins să iei o mărime mai mare. Apoi, odată ce ai acceptat primul „da”, următoarele sugestii par naturale. Refuzul devine mai greu după ce ai început să personalizezi comanda.

Rezultatul este o cafea care costă semnificativ mai mult decât varianta de bază, fără ca tu să simți că ai fost presat agresiv.

Cum eviți capcana de la cafenea

Comandă exact ce vrei de la început. Dacă vrei medium, spune clar „medium, fără altceva”. Întreabă câte shot-uri de espresso conține fiecare mărime. Calculează rapid prețul final înainte să accepți orice adaos. Și ține minte: „doar puțin mai mult” este aproape întotdeauna mai mult decât pare.

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