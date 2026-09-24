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Cea mai scumpă dulceață din lume. Rețeta veche de sute de ani care o face unică

Cea mai scumpă dulceață din lume. Rețeta veche de sute de ani care o face unicăDulceață de coacăze. Sursă foto: magnific.com
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Din cuprinsul articolului

O dulceață de coacăze produsă în Franța de Maison Dutriez ajunge să coste peste 200 de euro kilogramul, iar prețul este explicat de o metodă de preparare păstrată de secole. În atelierul din Bar-le-Duc, semințele fiecărui fruct sunt îndepărtate manual, cu ajutorul unei pene de gâscă, înainte ca fructele să ajungă în siropul de zahăr, potrivit La Derniere Heure..

Sortimentul este produs într-o mică afacere familială din regiunea Meuse și este diferit de jeleurile de coacăze întâlnite în mod obișnuit.

Fructele nu sunt zdrobite în timpul preparării. Coacăzele rămân întregi, iar îndepărtarea semințelor presupune lucrul manual asupra fiecărui fruct în parte.

Cât costă cea mai scumpă dulceață din lume. Semințele sunt scoase manual, cu pene de gâscă

Maison Dutriez păstrează o tehnică de preparare folosită de sute de ani în Bar-le-Duc. Fiecare coacăză este curățată manual de semințe cu o pană de gâscă. Procedeul trebuie realizat cu atenție pentru ca fructul să nu fie deteriorat și să își păstreze forma atunci când este introdus ulterior în siropul de zahăr.

Tocmai păstrarea fructelor întregi este una dintre particularitățile produsului.

„Toată lumea face jeleu. Noi suntem singurii din lume care facem dulceață, pentru că fructul rămâne întreg în siropul de zahăr”, a declarat Anne Dutriez, ultima confiturière care stăpânește această tehnică.

Metoda presupune mult mai multă muncă decât prepararea obișnuită a unei dulceți, iar procesul manual contribuie la prețul ridicat al produsului.

Semințele fiecărei coacăze sunt scoase cu o pană de gâscă

Anne Dutriez a învățat tehnica încă din copilărie, alături de familia sa, și a continuat tradiția folosită pentru prepararea specialității din Bar-le-Duc.

„La opt ani eram deja cu bunicii mei, pregătind dulceața. Mi-am dorit foarte mult să duc mai departe această tradiție. Este ceva unic în lume, cu adevărat special.”

Pentru preparare, fiecare coacăză trebuie luată separat, iar semințele sunt îndepărtate cu ajutorul unei pene de gâscă. Operațiunea necesită precizie, deoarece fructul trebuie să rămână întreg după eliminarea semințelor.

Abia după această etapă coacăzele sunt introduse în siropul de zahăr și transformate în dulceața pentru care producătorul francez a devenit cunoscut.

Dulceață de coacăze

Dulceață de coacăze. Sursă foto: magnific.com

Doar aproximativ 5.000 de borcane sunt produse anual

Cantitatea de dulceață produsă este redusă în comparație cu sortimentele realizate industrial.

Anual, din micul atelier ies aproximativ 5.000 de borcane, care sunt ulterior livrate clienților din mai multe țări. Producția limitată și timpul necesar pentru curățarea manuală a fructelor fac ca dulceața să rămână un produs rar.

Cei care vor să o cumpere o pot comanda și online, direct de la Maison Dutriez. Prețul poate depăși 200 de euro pentru un kilogram, în funcție de sortiment și cantitatea comandată, transformând specialitatea din Bar-le-Duc într-o dulceață de lux.

Metoda de preparare este însă elementul care o diferențiază: fiecare fruct este lucrat separat, iar semințele sunt eliminate manual înainte ca întreaga coacăză să ajungă în borcan.

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