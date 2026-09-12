Noul iPhone Duo vine în Europa cu prețuri care pornesc de la 2.299 de euro în Germania și ajung la 3.799 de euro pentru versiunea cu cea mai mare capacitate de stocare. Modelul pliabil va putea fi precomandat începând cu 16 octombrie, iar costul variantei de 2 TB îl plasează într-o zonă în care, pentru aceeași sumă, poate fi cumpărată inclusiv o mașină second-hand.

Apple.de a publicat prețurile pentru noul iPhone Duo pe piața germană, iar diferențele dintre variante sunt considerabile. Modelul de bază, cu o capacitate de stocare de 256 GB, este listat la 2.299 de euro. Costul urcă odată cu spațiul de stocare ales. Versiunea de 512 GB ajunge la 2.549 de euro, iar pentru modelul cu 1 TB cumpărătorii trebuie să plătească 3.049 de euro.

Prețurile practicate în Germania reprezintă și un reper pentru cumpărătorii români, în condițiile în care, în cazul generațiilor anterioare de iPhone, valorile de pe cele două piețe au fost apropiate.

Diferența cea mai mare apare la versiunea de top a noului telefon Apple. iPhone Duo cu 2 TB de stocare este listat în Germania la 3.799 de euro, indiferent dintre cele două variante de culoare disponibile. Este o sumă suficient de mare pentru a permite o comparație cu piața automobilelor second-hand. Cu aproximativ 3.800 de euro poate fi cumpărată în România și o mașină la mâna a doua, ceea ce arată nivelul la care a ajuns prețul unui smartphone premium în configurația sa maximă.

Dacă prețurile pentru România vor rămâne apropiate de cele practicate în Germania, versiunea de 2 TB ar putea ajunge în jurul pragului de 20.000 de lei. Valoarea reprezintă însă o estimare, nu un preț oficial anunțat pentru piața românească.

Diferențele dintre configurații arată și cât de mult crește costul odată cu spațiul de stocare. De la cei 2.299 de euro ceruți pentru modelul de 256 GB până la cei 3.799 de euro pentru cel de 2 TB există o diferență de 1.500 de euro.

Apple oferă noul iPhone Duo în patru configurații de stocare. Modelul cu 256 GB pornește de la 2.299 de euro, iar cel cu 512 GB este listat la 2.549 de euro.

Versiunea cu 1 TB costă 3.049 de euro, în timp ce modelul de top, cu 2 TB, ajunge la 3.799 de euro.

Prin urmare, chiar și cea mai ieftină versiune a telefonului depășește 2.000 de euro, iar configurația maximă se apropie de pragul de 4.000 de euro.

Telefonul va fi disponibil în variantele Sternenweiß și Nachthimmel, fără diferențe de preț în funcție de culoarea aleasă.

Prețurile afișate de Apple pentru Germania pot oferi un indiciu privind nivelul la care noul model ar putea ajunge și în România. În cazul în care diferențele față de piața germană vor rămâne reduse, varianta cu cea mai mare capacitate de stocare ar putea ajunge în zona a aproximativ 20.000 de lei.

Un asemenea cost transformă achiziția unui smartphone într-o cheltuială comparabilă cu cea necesară pentru cumpărarea unei mașini second-hand.

Prețul ridicat trebuie privit și în contextul segmentului din care face parte iPhone Duo. Modelul reprezintă intrarea Apple pe piața telefoanelor pliabile, categorie în care dispozitivele de top sunt deja poziționate la valori mai ridicate decât smartphone-urile obișnuite.

În cazul iPhone Duo, însă, configurația maximă duce prețul până la 3.799 de euro pe piața germană, sumă care face ca diferența dintre un telefon premium și alte achiziții importante să devină tot mai mică.