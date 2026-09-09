Noul cadru financiar al Uniunii Europene stârnește deja dispute aprinse între liderii de la Berlin și oficialii de la Bruxelles. Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat reduceri consistente, de ordinul sutelor de miliarde de euro, din viitorul buget pe termen lung al blocului comunitar, conform Reuters.

Poziția Germaniei vine în contextul în care propunerea avansată de Comisia Europeană, evaluată la aproape 2.000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034, este considerată imposibil de susținut de către mai multe guverne naționale care se confruntă deja cu măsuri severe de austeritate.

Germania nu este singurul stat membru care contestă sumele uriașe avansate de Comisie. Încă din luna august, un grup puternic de țări formate din Danemarca, Olanda, Austria, Finlanda și Suedia a făcut front comun pentru a cere reducerea drastică a proiectului bugetar. Liderii acestor state au solicitat ca absolut toate domeniile de cheltuieli să contribuie într-o manieră echilibrată la diminuarea fondurilor totale.

Miza este una uriașă, având în виду că propunerea actuală a Comisiei Europene reprezintă o majorare cu 60% față de actualul cadru financiar multianual derulat pe o perioadă de șapte ani.

Europa are nevoie atât de realism, cât și de reformă, a declarat Merz după întâlnirea de la Berlin cu președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Într-o perioadă în care toate statele membre fac reduceri bugetare, acest lucru este pur și simplu inaccesibil, a spus Merz.

Cancelarul de la Berlin consideră că tăierile bugetare trebuie aplicate unitar și a respins ferm ideea ca diferențele financiare să fie acoperite prin emiterea de nouă datorie comună la nivelul Uniunii Europene. În viziunea sa, menținerea unor cheltuieli nesustenabile pune în pericol independența financiară a statelor membre.

Datoria excesivă ne amenință suveranitatea și capacitatea de a acționa, a declarat cancelarul, adăugând că guvernele au sarcina dureroasă de a stabili prioritățile.

În loc să mențină structurile tradiționale de alocare a fondurilor, Merz susține că resursele financiare ale Europei trebuie reorientate masiv către domenii strategice, cum ar fi competitivitatea economică și industria de apărare. El a punctat că un buget al secolului XX nu poate răspunde provocărilor actuale ale Europei.

Aprobarea Cadrului Financiar Multianual este un proces complex, care necesită votul în unanimitate al tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Atât Friedrich Merz, cât și Antonio Costa au confirmat că își propun să ajungă la un compromis final până la sfârșitul anului 2026.

La rândul său, președintele Consiliului European a subliniat că presiunea pe bugetele naționale este deja la un nivel critic și că Europa trebuie să identifice surse alternative de finanțare.

Nu putem cere mai mult statelor membre. Trebuie să creăm noi resurse proprii pentru a proteja bugetele naționale, a declarat președintele Consiliului European.