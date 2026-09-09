Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei sunt vizați de o nouă tranșă de sprijin financiar în decembrie 2026. Ajutorul face parte din măsurile adoptate pentru persoanele cu venituri reduse, în condițiile în care indexarea generală a pensiilor este suspendată în acest an.

Suma acordată diferă în funcție de nivelul veniturilor, iar plata este prevăzută să se facă din oficiu, fără depunerea unei cereri.

Sprijinul financiar se adresează pensionarilor din sistemul public de pensii și celor din sistemul pensiilor militare de stat, cu domiciliul în România, ale căror venituri lunare cumulate din pensii nu depășesc 3.000 de lei. Valoarea ajutorului este stabilită în funcție de veniturile beneficiarului, iar plata se face în două tranșe egale, în lunile mai și decembrie 2026.

Pentru pensionarii care se încadrează în prima categorie de venit, sprijinul total pentru anul 2026 este de 1.000 de lei. Aceștia primesc câte 500 de lei la fiecare tranșă. În cazul persoanelor cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv, ajutorul anual este de 800 de lei, respectiv câte 400 de lei în mai și decembrie. Pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv beneficiază de un sprijin total de 600 de lei, împărțit în două tranșe de câte 300 de lei.

În decembrie, sumele prevăzute sunt următoarele:

500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv;

400 de lei pentru pensionarii cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv;

300 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.

Ajutorul nu reprezintă o majorare permanentă a pensiei. Este un sprijin financiar acordat în anul 2026, în condițiile stabilite prin actul normativ. Prin urmare, suma primită în decembrie nu modifică valoarea pensiei aflate în plată.

Un aspect important pentru beneficiari este că nu trebuie depusă o cerere pentru primirea acestui ajutor. Casele teritoriale și sectoriale de pensii stabilesc persoanele eligibile pe baza datelor disponibile și efectuează plata din oficiu.

Pensionarii nu trebuie să meargă la ghișeu pentru a solicita separat sprijinul financiar.

Sprijinul financiar acordat în decembrie este diferit de indexarea anuală a pensiilor. În 2026, valoarea punctului de referință este menținută la 81 de lei, astfel că nu se aplică o majorare generală a pensiilor prin indexare.

Totuși, pensiile individuale se pot modifica în alte situații prevăzute de lege, cum ar fi recalculările.

Pentru pensionarii cu venituri mici, ajutorul din decembrie poate reprezenta un sprijin suplimentar pentru cheltuielile de la sfârșitul anului. Beneficiarii trebuie însă să țină cont că suma depinde de veniturile cumulate din pensii și că plata se face potrivit condițiilor stabilite pentru această măsură.