Pensia unui angajat nu este afectată automat prin pierderea anilor de vechime atunci când firma la care a lucrat nu și-a achitat contribuțiile sociale către stat. Pentru recunoașterea perioadei lucrate contează însă dacă raportul de muncă și obligațiile aferente au fost declarate.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește că, pentru salariați, stagiul de cotizare contributiv este format din perioadele pentru care contribuțiile de asigurări sociale au fost datorate. Din acest motiv, există o diferență esențială între situația în care angajatorul a declarat contribuțiile, dar nu le-a plătit, și cazul în care munca nu a fost declarată.

În cazul unui salariat, obligația de a reține și de a achita contribuțiile sociale revine angajatorului. Dacă firma acumulează datorii la buget și nu virează sumele datorate, această situație nu duce automat la eliminarea perioadei lucrate din stagiul folosit pentru stabilirea pensiei.

Un reprezentant al Casei de Pensii a explicat că, atunci când firma nu virează către stat contribuțiile obligatorii, salariatul nu este automat dezavantajat la stabilirea pensiei, iar vechimea poate fi recunoscută chiar dacă angajatorul nu a făcut plata efectivă.

Explicația se raportează la prevederile Legii nr. 360/2023, care definește stagiul de cotizare contributiv prin raportare la perioadele pentru care contribuțiile sociale au fost datorate în sistemul public de pensii.

O astfel de situație poate apărea atunci când o societate se confruntă cu probleme financiare și acumulează restanțe către buget. Angajatul continuă să lucreze, primește salariul și figurează în evidențe, însă compania nu își achită toate obligațiile fiscale la termen. Într-un asemenea caz, datoria aparține angajatorului.

Articolul 39 din Legea nr. 360/2023 prevede că stagiul de cotizare contributiv este alcătuit din perioadele pentru care contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat a fost datorată de asigurat și, după caz, de angajator.

Prin urmare, pentru pensia unui salariat cu contract de muncă, faptul că firma nu a achitat efectiv contribuțiile nu înseamnă automat că lunile sau anii respectivi dispar din istoricul de cotizare.

Dacă persoana a lucrat legal, iar obligațiile aferente au fost declarate, perioada respectivă poate fi recunoscută ca vechime chiar dacă angajatorul are restanțe la stat.

O situație diferită apare atunci când angajatorul nu a declarat deloc raportul de muncă sau veniturile aferente. Este importantă separarea celor două cazuri. Într-o situație, firma a declarat obligațiile fiscale, acestea există în evidențe, dar nu au fost achitate. În cealaltă, activitatea salariatului poate să nu apară în datele oficiale necesare pentru stabilirea pensiei.

În cazul contribuțiilor declarate și neachitate, există o datorie identificabilă a angajatorului. Atunci când munca nu a fost declarată, perioada respectivă poate lipsi din evidențele folosite pentru stabilirea stagiului de cotizare. Din acest motiv, salariații trebuie să facă diferența între neplata unei obligații de către firmă și lipsa declarării perioadei în care au lucrat.

Pentru pensia viitoare, simpla existență a unor restanțe ale angajatorului nu este echivalentă cu dispariția perioadei lucrate. Angajatul nu controlează conturile companiei și nici momentul în care aceasta își achită obligațiile fiscale. Contribuțiile pot fi calculate în legătură cu venitul său, în timp ce angajatorul poate întârzia sau poate omite virarea sumelor către stat.

Tocmai de aceea, legislația separă obligația angajatorului de dreptul salariatului de a-i fi recunoscută perioada pentru care era asigurat.

Recunoașterea stagiului de cotizare și calcularea valorii pensiei nu reprezintă același lucru.

Legea nr. 360/2023 stabilește că punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale la câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Astfel, atunci când se discută despre faptul că un salariat nu este prejudiciat prin simpla neplată a contribuțiilor de către angajator, afirmația privește în primul rând recunoașterea stagiului de cotizare. Nu orice datorie a firmei către stat înseamnă automat pierderea punctajului sau reducerea pensiei.

Pentru stabilirea pensiei trebuie avute în vedere veniturile declarate, contribuțiile aferente și modul în care toate aceste informații apar în evidențele sistemului public de pensii. Neplata unei contribuții și lipsa datelor despre perioada lucrată sau despre salariu sunt, așadar, probleme distincte.

Salariatul nu este responsabil de recuperarea datoriilor fiscale ale firmei. Dacă angajatorul are contribuții sociale neachitate, recuperarea sumelor privește societatea și autoritățile fiscale. Pentru persoana care urmează să beneficieze de pensie este important să existe dovada raportului de muncă și a faptului că, în perioada respectivă, contribuțiile erau datorate.

Dacă există diferențe între situația reală și informațiile aflate în evidențele autorităților, acestea pot fi verificate și corectate. Perioadele de cotizare pot fi consultate prin serviciile puse la dispoziție de Casa Națională de Pensii Publice.

Pentru intervalele de după 31 martie 2001, stagiul este determinat pe baza datelor referitoare la perioadele pentru care se datorează contribuții, conform procedurilor utilizate de CNPP. Dacă o persoană constată că anumite luni sau ani în care a lucrat nu apar în evidențe sau sunt înregistrați incorect, situația poate fi clarificată înainte de momentul pensionării.

Pentru dovedirea activității pot fi folosite, în funcție de situație, contractul individual de muncă, actele adiționale, fluturașii de salariu, adeverințele de venit și alte documente care arată existența raportului de muncă și veniturile obținute.

Legea nr. 360/2023 prevede, la articolul 16, că reprezintă stagiu de cotizare perioadele pentru care asigurații datorează și/sau plătesc contribuții de asigurări sociale în sistemul public de pensii. Această formulare explică de ce, în cazul unui salariat, pensia nu este legată exclusiv de momentul în care angajatorul transferă efectiv banii către buget. Există însă reguli diferite pentru persoanele asigurate în baza unui contract de asigurare socială. În astfel de situații, constituirea stagiului poate depinde de plata efectivă a contribuțiilor.

Normele de aplicare prevăd, pentru anumite categorii asigurate prin contract social, calcularea stagiului în funcție de sumele achitate. Prin urmare, nu toate cazurile în care există contribuții restante sunt tratate în același mod.

Pentru un salariat cu contract individual de muncă, însă, pensia și recunoașterea anilor lucrați nu sunt anulate automat doar pentru că angajatorul nu și-a achitat contribuțiile către stat.

Elementul esențial este ca perioada de muncă să fi fost declarată și să existe în evidențele oficiale ca interval pentru care contribuțiile sociale erau datorate.