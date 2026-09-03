Piața muncii din România a înregistrat în acest an un număr record de candidaturi, însă nivelul concurenței diferă semnificativ de la un domeniu la altul. O analiză eJobs arată că artele și divertismentul, asigurările, producția și industria alimentară se numără printre sectoarele în care candidații se confruntă cu cea mai redusă competiție pentru un loc de muncă.

În schimb, retailul și IT-ul au atras cele mai multe candidaturi raportate la numărul de poziții disponibile.

De la începutul anului și până în septembrie, pe eJobs.ro au fost înregistrate peste 9 milioane de aplicări. Este cel mai mare volum consemnat pe platformă în ultimii zece ani.

Creșterea are două explicații principale: candidații activi au depus mai multe candidaturi, iar numărul persoanelor noi care au intrat pe platformă a crescut.

„Cu alte cuvinte, cei care erau deja activi în piață au aplicat mai mult, iar lor li s-au adăugat aplicanți noi, ceea ce a mărit simțitor rata medie de aplicări. Este o evoluție firească pentru acest context de piață, iar pentru candidați acest lucru s-a tradus direct într-o competiție mai mare pentru ocuparea pozițiilor disponibile”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs.

Față de primele opt luni ale anului trecut, numărul aplicărilor a crescut cu 28%, iar numărul candidaților noi a avansat cu 12%.

Aproape 9,1 milioane de candidaturi raportate la cele 143.000 de locuri de muncă publicate în perioada analizată înseamnă o medie de aproximativ 63 de aplicări pentru fiecare poziție.

„Dacă raportăm cele aproape 9,1 milioane de aplicări de anul acesta la cele 143.000 de joburi postate, avem o medie de 63 de aplicări pentru fiecare poziție din platformă, însă sunt și domenii cu o competiție acerbă, în care media depășește 90 de aplicări/job”, adaugă Drăghici.

Cele mai mari niveluri de concurență apar în domeniile care recrutează numeroși candidați aflați la început de carieră și care au poziții disponibile în mai multe regiuni ale țării.

Retailul conduce clasamentul, cu 92,3 aplicări pentru fiecare loc de muncă. IT-ul și telecomunicațiile urmează cu 89,1 aplicări/job, iar advertisingul, marketingul și PR-ul ajung la 79,1 aplicări/job. În industria farmaceutică se înregistrează o medie de 69,5 aplicări pentru o poziție.

La polul opus se află domeniile în care raportul dintre numărul de aplicări și locurile de muncă disponibile este mai favorabil candidaților.

Artele și divertismentul înregistrează o medie de 31,4 aplicări pentru fiecare poziție. În asigurări sunt 34,8 aplicări/job, în producție 42,3, iar în industria alimentară 49,3.

Transportul și logistica ajung la 49,9 aplicări pentru un loc de muncă, în timp ce construcțiile au o medie de 50 de candidaturi pentru fiecare poziție.

„Dacă în prima categorie vedem volume uriașe de aplicări în retail și IT, unde candidații caută fie stabilitate, fie salarii peste medie, aici este interesant să observăm că o bună parte dintre aceste domenii sunt și cele care apelează la importul de personal din Asia, pentru că nu reușesc să găsească suficienți candidați în România. Pentru candidații din România, chiar și în contextul economic actual, aceste domenii rămân zone verzi, având în vedere nivelul cel mai scăzut de concurență/job. Asta se aplică atât pentru segmentul entry - level, cât și pentru specialiști”, susține Roxana Drăghici.

Diferențele dintre domenii sunt explicate și prin tipul competențelor căutate de angajatori. Industriile care atrag un număr mare de candidați oferă locuri de muncă accesibile unui spectru mai larg de persoane.

În schimb, sectoarele cu mai puțini aplicanți pot solicita competențe tehnice sau experiență specifică. Acest lucru se poate întâmpla inclusiv la poziții entry level, pentru care nu sunt întotdeauna necesare studii superioare.

Pentru candidați, o concurență mai redusă nu înseamnă automat angajarea. Potrivit analizei, șansele cresc atunci când pregătirea și experiența candidatului corespund cerințelor angajatorului.

Salariile diferă semnificativ între domenii

Datele Salario, comparatorul salarial eJobs, arată diferențe și în ceea ce privește veniturile nete medii din sectoarele cu o concurență mai redusă.

În arte și entertainment, salariul mediu net este de 6.300 de lei. În asigurări, media ajunge la 5.600 de lei, iar în producție la 5.250 de lei.

Industria alimentară are o medie salarială netă de 4.500 de lei, în transport și logistică media este de 5.000 de lei, iar în construcții ajunge la 6.000 de lei.

În prezent, eJobs.ro are aproximativ 17.000 de locuri de muncă disponibile, iar iajob.ro, platforma lansată de eJobs România pentru persoanele care vor să se angajeze rapid, are aproximativ 8.200 de poziții.

Dintre toate aceste oportunități, puțin peste 1.000 sunt disponibile în domeniul medicinei și sănătății.

eJobs este una dintre principalele platforme de recrutare de pe piața muncii din România, cu anunțuri pentru mai multe domenii și industrii, inclusiv poziții remote și locuri de muncă în străinătate.