Angajatorii din România au disponibile 30.033 de locuri de muncă la nivel național, potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Prin rețeaua EURES România sunt disponibile, în același timp, alte 101 posturi în Spațiul Economic European.

Cele mai multe locuri de muncă disponibile în România sunt pentru conducători auto în transport rutier, categorie care însumează 3.307 posturi. Pe următoarele poziții se află curierii, pentru care sunt disponibile 1.816 locuri de muncă, și muncitorii necalificați la demolarea clădirilor și pentru lucrări precum căptușeli de zidărie, plăci de mozaic, faianță, gresie și parchet, cu 1.450 de posturi.

Angajatorii mai caută 1.164 de manipulanți mărfuri și 1.106 muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții.

În oferta disponibilă la nivel național se regăsesc și 1.029 de posturi pentru lucrători comerciali. Alte 881 de locuri de muncă sunt disponibile pentru agenți de securitate, 633 pentru muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor, 493 pentru dulgheri, exclusiv restauratori, și 489 pentru fierari betoniști.

Din totalul locurilor de muncă vacante, 2.040 sunt destinate persoanelor cu studii superioare.

Printre posturile disponibile se numără cele de inginer în diferite domenii de activitate, medic în diverse specializări, manager, specialist, precum și consilier, expert, inspector, referent sau economist în economie generală.

Pentru persoanele care au absolvit studii liceale sau postliceale sunt disponibile 5.318 locuri de muncă. Oferta include posturi de agent de securitate, asistent medical generalist, casier, funcționar informații clienți și asistent personal al persoanei cu handicap grav.

Alte 6.647 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu studii profesionale. Printre ocupațiile pentru care există cerere se numără conducător auto în transport rutier, sudor, lucrător comercial, operator la mașini-unelte cu comandă numerică și lăcătuș mecanic.

Cea mai mare parte a ofertei este destinată persoanelor fără studii sau celor care au absolvit cel mult învățământul primar ori gimnazial.

În această categorie sunt disponibile 16.028 de locuri de muncă. Printre posturile oferite se numără cele de curier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor și lucrări de zidărie și finisaje, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții, manipulant mărfuri și muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor.

Prin intermediul rețelei EURES România, angajatorii din Spațiul Economic European oferă 101 locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt disponibile în Norvegia, unde sunt oferite 45 de posturi pentru lucrători în producție la prelucrarea somonului.

În Republica Cehă sunt disponibile 20 de locuri de muncă pentru operatori și operatoare pe linia de producție și pentru muncitori și muncitoare la asamblarea echipamentelor mecanice.

Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspectori veterinari, în timp ce în Germania sunt disponibile 10 locuri pentru lucrători ajutori în podgorie.

În Malta sunt disponibile cinci posturi: tehnician arheolog, arheolog, specialist procese operaționale pentru piața din România și analist chimie control calitate.

Slovenia are patru locuri de muncă vacante pentru mecanici de lift, iar Spania oferă un post pentru manager mentenanță.

ANOFM publică periodic situația locurilor de muncă vacante înregistrate la nivel național și a ofertelor disponibile prin rețeaua EURES România.