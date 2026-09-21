Când poți cere recalcularea dacă ai ieșit la pensie, dar încă lucrezi

Pensionarii pentru limită de vârstă care continuă să lucreze după pensionare pot solicita recalcularea pensiei prin valorificarea stagiului de cotizare realizat ulterior, potrivit regulilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Cererea poate fi depusă o singură dată într-un an calendaristic, iar drepturile rezultate din recalculare se acordă începând cu luna următoare celei în care solicitarea a fost înregistrată.

Regula este prevăzută de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și se aplică persoanelor care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă și realizează noi stagii de cotizare după înscrierea la pensie.

CNPP precizează că perioada lucrată ulterior pensionării poate fi adăugată la calculul pensiei, la cererea beneficiarului.

Recalcularea în acest caz îi vizează pe pensionarii pentru limită de vârstă care continuă să desfășoare o activitate pentru care se realizează stagiu de cotizare după data înscrierii la pensie.

Legea prevede că pensia poate fi recalculată la cerere prin adăugarea veniturilor și a stagiilor de cotizare, precum și prin valorificarea unor documente care nu au fost luate în calcul la stabilirea inițială a drepturilor. Pentru pensionarii care continuă să lucreze, există în mod expres posibilitatea adăugării stagiului realizat după pensionare.

Este important de făcut diferența între plata contribuțiilor și recalcularea efectivă a pensiei. Faptul că o persoană continuă să lucreze după pensionare nu înseamnă că pensia este recalculată automat după fiecare perioadă lucrată. Pentru valorificarea stagiului suplimentar este necesară depunerea unei cereri.

CNPP precizează că recalcularea pensiei prin adăugarea stagiului de cotizare realizat după pensionare poate fi solicitată o singură dată într-un an calendaristic. Regula nu înseamnă că pensionarul poate cere recalcularea o singură dată pe întreaga perioadă în care lucrează.

Astfel, dacă persoana continuă să muncească și după recalculare, poate solicita din nou valorificarea perioadelor acumulate ulterior, în limita prevăzută de lege pentru fiecare an calendaristic.

Un alt aspect important este că stagiul realizat în regim de cumul nu intră în calculul punctelor de stabilitate, potrivit precizărilor CNPP.

Legea nr. 360/2023 stabilește că cererea de recalculare este soluționată în termen de 45 de zile de la data înregistrării, prin emiterea unei decizii de recalculare.

În situațiile în care sunt necesare documente sau operațiuni suplimentare, termenul poate fi prelungit cu încă 30 de zile.

Pentru pensionarii care obțin o majorare în urma recalculării, sumele rezultate se acordă începând cu luna următoare celei în care cererea a fost înregistrată.

Prin urmare, momentul depunerii solicitării este relevant. Drepturile rezultate din recalculare nu sunt acordate de la data la care persoana a început să lucreze după pensionare, ci potrivit regulii stabilite de lege, începând cu luna următoare înregistrării cererii.

CNPP pune la dispoziția pensionarilor formularul pentru recalcularea pensiei, inclus în secțiunea dedicată formularelor pentru sistemul public de pensii. Instituția precizează că anumite cereri pot fi depuse și online prin serviciile digitale disponibile în cadrul portalului CNPP.

Pensionarii trebuie să țină cont că procedura de recalculare pentru stagiul realizat după pensionare este diferită de alte situații în care pensia poate fi recalculată, cum ar fi depunerea unor documente suplimentare sau valorificarea unor perioade care nu au fost luate în calcul la stabilirea inițială.

Pentru pensionarii pentru limită de vârstă care continuă să muncească, stagiul de cotizare realizat după pensionare poate fi valorificat prin recalcularea pensiei. Solicitarea nu se face automat, ci la cererea pensionarului.

Regula stabilită de Legea nr. 360/2023 este clară: cererea pentru adăugarea stagiului realizat după înscrierea la pensie poate fi depusă o dată într-un an calendaristic. Casa de Pensii soluționează cererea, de regulă, în 45 de zile, iar eventualele drepturi suplimentare se acordă din luna următoare înregistrării solicitării.