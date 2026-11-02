Peste 300.000 de persoane au fost strămutate în vestul Yemenului din cauza intensificării confruntărilor armate, aproape toate plecând din locuințele lor în ultimele două luni, potrivit datelor publicate duminică, 1 noiembrie 2026, de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), agenție a ONU.

Situația este agravată de creșterea prețurilor la alimente, lipsa adăposturilor și dificultățile întâmpinate de organizațiile umanitare în distribuirea ajutoarelor.

Avertismentul vine într-un moment în care luptele dintre forțele guvernamentale yemenite, susținute de Arabia Saudită, și teroriștii houthi au provocat noi valuri de deplasări ale populației. Mii de familii au nevoie urgentă de hrană, apă potabilă, servicii medicale și protecție, în timp ce accesul echipelor umanitare în zonele afectate rămâne limitat.

Potrivit OIM, amploarea strămutărilor din vestul Yemenului reflectă deteriorarea rapidă a condițiilor de securitate. Familiile sunt obligate să își abandoneze locuințele și să caute adăpost în alte regiuni ale țării, fără să știe când vor putea reveni.

Abdusattor Esoev, șeful misiunii OIM în Yemen, a atras atenția asupra situației dificile în care se află civilii.

„După ani de conflict, familiile din Yemen sunt din nou obligate să fugă, adesea având asupra lor doar hainele pe care le poartă”, a declarat oficialul, potrivit publicației Arab News.

Acesta a subliniat că oamenii au nevoie urgentă de adăpost, hrană, apă curată și asistență medicală.

Datele prezentate de OIM indică o presiune deosebită asupra mai multor provincii din vestul și sud-vestul țării.

În districtul Al-Madaribah Wa Al-Aarah, din provincia Lahj, peste 43.000 de persoane și-au părăsit locuințele de la începutul lunii octombrie. Este cea mai mare cifră înregistrată într-un singur district din Yemen în această perioadă.

Situația este dificilă și în provincia Taiz, unde numeroase familii s-au îndreptat spre sud, în direcția orașului Aden. Acesta găzduiește în prezent peste 56.000 de persoane strămutate.

În orașul Taiz, confruntările au întrerupt legăturile cu zonele învecinate și au afectat aprovizionarea cu produse de bază. Potrivit OIM, prețurile mai multor bunuri esențiale au crescut de până la cinci ori, reducând și mai mult posibilitatea familiilor de a-și procura alimentele necesare.

Organizația Internațională pentru Migrație a anunțat că are nevoie de 45 de milioane de dolari pentru următoarele șase luni, bani destinați intervențiilor de urgență și sprijinirii familiilor afectate de conflict.

Instituția a avertizat că, în lipsa unor fonduri suplimentare, mii de persoane riscă să rămână fără asistența de care au nevoie pentru supraviețuire.

Pentru a răspunde situației, OIM a trimis cinci echipe medicale mobile în provinciile Taiz, Marib, Lahj și Aden. Cu toate acestea, necesarul de servicii medicale continuă să depășească resursele disponibile.

Organizația a cerut tuturor părților implicate în conflict să protejeze civilii și lucrătorii umanitari și să permită accesul sigur și neîngrădit al ajutoarelor, în special în zonele greu accesibile din provincia Taiz.

Criza provocată de confruntările armate afectează și sistemul medical. Potrivit unei relatări Reuters din 29 octombrie, spitalele din Taiz se confruntă cu deficite de medicamente, oxigen, combustibil și materiale sanitare.

Organizația Internațională a Crucii Roșii a raportat până la 700 de victime ale conflictului într-o singură săptămână, în timp ce blocarea rutelor de aprovizionare îngreunează transportul medicamentelor și al echipamentelor medicale.

Problemele sunt amplificate de faptul că peste 40% dintre unitățile medicale din Yemen erau deja închise sau funcționau parțial înaintea ultimei escaladări a conflictului.

În aceste condiții, populația strămutată întâmpină dificultăți suplimentare în obținerea tratamentelor și a îngrijirilor medicale de bază.

Pe 30 octombrie, Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR) anunțase că peste 280.000 de persoane fuseseră strămutate în Yemen din cauza luptelor. Agenția a atras atenția și asupra situației refugiaților și solicitanților de azil aflați deja în țară.

UNHCR a identificat aproximativ 65.000 de refugiați și solicitanți de azil expuși deteriorării condițiilor de securitate, crizei economice și restricțiilor privind accesul la asistență umanitară.

Agenția a reușit să obțină transportul gratuit pentru 11 containere cu materiale de primă necesitate, trimise din Dubai către Yemen. Transportul urma să includă 3.000 de kituri de ajutor, destinate unui număr de peste 20.000 de persoane.

Cu toate acestea, schimbările condițiilor de securitate și dificultățile logistice continuă să îngreuneze operațiunile umanitare.

Creșterea numărului persoanelor care își părăsesc locuințele arată cât de vulnerabilă rămâne populația civilă în fața reluării confruntărilor. Lipsa resurselor, scumpirea alimentelor și accesul dificil la servicii medicale sporesc presiunea asupra familiilor care au fost deja afectate de ani de conflict.

OIM solicită finanțare suplimentară și acces umanitar neîngrădit pentru a putea interveni în zonele afectate. Evoluția situației depinde în mare măsură de condițiile de securitate și de posibilitatea organizațiilor internaționale de a ajunge la persoanele care au nevoie de sprijin.