Rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au anunțat duminică lansarea a două rachete balistice asupra unor obiective importante din Riad, capitala Arabiei Saudite. Potrivit grupării, printre țintele vizate s-ar fi numărat Aeroportul Internațional King Khalid și un centru financiar din oraș. Până la momentul transmiterii informațiilor, autoritățile saudite nu confirmaseră atacul, relatează Reuters.

Potrivit comunicatului grupării yemenite, cele două rachete balistice au fost lansate către infrastructura aeroportuară și un obiectiv financiar important din capitala saudită.

Aeroportul Internațional King Khalid este principala poartă aeriană a orașului Riad și unul dintre cele mai importante centre de transport aerian din regiune.

Deocamdată, nu au fost prezentate informații despre eventualele pagube provocate de proiectile sau despre posibile victime. De asemenea, nu există o confirmare independentă că rachetele au ajuns la obiectivele indicate de rebeli.

Lipsa unei confirmări oficiale din partea Riadului lasă neclară amploarea incidentului. Nu există informații certe nici despre o eventuală intervenție a sistemelor de apărare antiaeriană pentru interceptarea rachetelor.

Rebelii houthi controlează o parte importantă din Yemen și sunt susținuți de Iran. Gruparea a fost implicată în mai multe confruntări regionale și a revendicat de-a lungul timpului atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective din Arabia Saudită.

Relațiile dintre autoritățile saudite și gruparea yemenită au fost marcate de ani de conflict, pe fondul războiului din Yemen și al rivalității regionale dintre Arabia Saudită și Iran.

Noul anunț al rebelilor privind lansarea rachetelor asupra aeroportului internațional și a unui centru financiar din Riad vine pe fondul tensiunilor de securitate din Orientul Mijlociu.