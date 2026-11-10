Arabia Saudită a interceptat și distrus marți, 10 noiembrie 2026, două rachete lansate spre capitala Riad, una balistică și una de croazieră, potrivit coaliției militare conduse de Riad, potrivit Reuters.

Incidentul a fost însoțit de explozii auzite în oraș și de alerte transmise pe telefoanele mobile ale locuitorilor, care au fost îndemnați să se adăpostească.

Atacurile au fost atribuite teroriștilor houthi din Yemen, în condițiile în care tensiunile dintre aceștia și Arabia Saudită s-au intensificat în ultimele săptămâni.

Coaliția a anunțat și interceptarea unei alte rachete balistice îndreptate spre sudul regatului, precum și distrugerea unei drone în provincia de Est.

Potrivit agenției Reuters, apărarea antiaeriană saudită a interceptat cele două rachete care se îndreptau spre Riad. Anunțul a fost făcut de coaliția militară care sprijină guvernul recunoscut internațional din Yemen.

Înainte de confirmarea interceptărilor, sistemul de protecție civilă a transmis populației o avertizare privind o posibilă amenințare aeriană. Locuitorii au fost sfătuiți să rămână în adăposturi și să respecte instrucțiunile autorităților.

Jurnaliștii agenției France-Presse au relatat că au auzit mai multe explozii în capitala saudită. Ulterior, Protecția Civilă a transmis un nou mesaj prin care a anunțat că pericolul a trecut.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, autoritățile saudite au raportat și avertizări de securitate în orașele Abha și Khamis Mushait, din sud-vestul țării.

Interceptările din 10 noiembrie au loc pe fondul unei escaladări militare între Arabia Saudită și teroriștilor houthi, grupare susținută de Iran. În ultimele săptămâni, atacurile au vizat aeroporturi, porturi și obiective din sectorul energetic.

Luni, un nou atac a provocat un incendiu de proporții limitate la conducta petrolieră East-West, în regiunea Medina. Un oficial al Ministerului Energiei din Arabia Saudită a declarat pentru agenția de presă de stat SPA că operațiunile conductei nu au fost afectate și că nu au fost raportate victime.

Conducta East-West are o importanță strategică pentru exporturile de petrol ale regatului, deoarece permite transportul țițeiului către porturile de la Marea Roșie, evitând tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Un alt incident a fost raportat duminică, 8 noiembrie, în districtul financiar din Riad. Teroriștii houthi au revendicat atacuri asupra capitalei saudite, iar autoritățile au confirmat că o clădire aparținând companiei petroliere Aramco a suferit avarii minore.

Potrivit informațiilor publicate de Al Jazeera, fragmente rezultate în urma unui atac au provocat pagube la turnul Aramco. Autoritățile saudite au precizat că nu au existat victime.

Incidentul este relevant deoarece infrastructura energetică a Arabiei Saudite reprezintă una dintre principalele ținte ale atacurilor din regiune. Regatul este cel mai mare exportator de petrol din lume, iar eventualele perturbări ale producției sau transportului pot avea consecințe asupra piețelor internaționale.

Arabia Saudită susține guvernul recunoscut internațional din Yemen în conflictul cu teroriștii houthi, care controlează capitala Sanaa și alte teritorii din nordul țării.

Coaliția condusă de Riad a început operațiunile militare împotriva grupării în martie 2015. În ultimele luni, confruntările s-au intensificat, iar atacurile cu rachete și drone au extins riscurile de securitate asupra infrastructurii saudite și a rutelor comerciale din regiune.

Deocamdată, teroriștii houthi nu au oferit un comentariu privind lansările de rachete din 10 noiembrie, potrivit informațiilor Reuters.

Interceptarea rachetelor și a dronei confirmă deteriorarea situației de securitate din Arabia Saudită, în condițiile în care atacurile asupra capitalei și infrastructurii petroliere continuă să reprezinte o preocupare pentru autoritățile regatului.