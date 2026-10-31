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Arabia Saudită a interceptat o dronă lângă Riad. Teroriștii houthi continuă atacurile

Arabia Saudită a interceptat o dronă lângă Riad. Teroriștii houthi continuă atacuriledrona tintita de laser / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Apărarea antiaeriană saudită a interceptat și distrus o dronă considerată ostilă în regiunea capitalei Riad, în contextul intensificării atacurilor teroriștilor huthi din Yemen asupra teritoriului saudit și a infrastructurii strategice, relatează AFP.

Dronă interceptată lângă Riad

Fragmentele aparatului au căzut la sol fără să provoace victime, potrivit autorităților.

Coaliția condusă de Arabia Saudită, care sprijină guvernul yemenit în conflictul cu teroriștii huthi susținuți de regimul islamist Iran, a anunțat sâmbătă interceptarea unei drone în regiunea Riad.

„Apărarea antiaeriană a interceptat și distrus o dronă ostilă în regiunea Riad”, a declarat Turki al-Malki, purtătorul de cuvânt al coaliției. Potrivit acestuia, fragmentele aparatului au căzut fără să rănească pe cineva. Oficialul nu a precizat cine se află în spatele lansării dronei.

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Tot mai multe atacuri vizează capitala Arabiei Saudite, Riad

Incidentul vine după o serie de atacuri atribuite rebelilor huthi, care și-au intensificat în ultimele săptămâni acțiunile împotriva Arabiei Saudite. Printre țintele vizate s-au numărat infrastructura aeriană, aeroporturile, navele și instalațiile petroliere.

aeroport Riad

aeroport Riad / sursa foto: captură video X

Vineri, Turki al-Malki a acuzat rebelii că au atacat și regiunea Medina, unde se află unul dintre cele mai importante locuri sfinte ale islamului. Huthi au respins acuzațiile.

Tensiunile au crescut după reluarea confruntărilor din războiul civil yemenit, în vară. Armistițiul fragil convenit în 2022 a fost compromis în iulie, după ce rebelii huthi au permis unui avion iranian să aterizeze în capitala Sanaa, sfidând controlul saudit asupra spațiului aerian yemenit. Evenimentul a fost urmat de o serie de atacuri.

Conflictul din Yemen afectează securitatea regională

Ulterior, teroriștii huthi, susținuți de disctatura islamistă de la Teheran au impus o blocadă maritimă împotriva Arabiei Saudite și au început să vizeze nave, obiective de pe teritoriul saudit și infrastructură petrolieră.

Teroriștii au ajuns să controleze întregul litoral yemenit de la Marea Roșie, consolidându-și poziția în apropierea Strâmtorii Bab el-Mandeb, un punct strategic pentru transportul maritim internațional.

Atacurile s-au soldat cu peste 1.600 de morți și au provocat strămutarea a mai mult de 275.000 de persoane.

Interceptarea dronei din regiunea Riad arată că tensiunile dintre coaliția condusă de Arabia Saudită și rebelii huthi continuă să afecteze securitatea regiunii.

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