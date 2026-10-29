Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a anunțat joi, 29 octombrie 2026, că a interceptat și distrus o rachetă balistică lansată de rebelii huthi din Yemen către provincia de est a regatului, potrivit agenției oficiale saudite de presă și relatărilor internaționale.

Incidentul are loc în contextul intensificării confruntărilor dintre forțele saudite și gruparea yemenită, pe fondul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu.

Anunțul a fost făcut de Turki al-Maliki, purtătorul de cuvânt al coaliției. Autoritățile saudite nu au oferit, în comunicarea inițială, detalii despre ținta exactă a rachetei și nici informații care să confirme existența unor victime sau pagube materiale.

Potrivit informațiilor publicate de agenția de presă saudită SPA, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus racheta balistică înainte ca aceasta să își atingă ținta. Proiectilul ar fi fost lansat din Yemen și s-ar fi îndreptat către provincia de est a Arabiei Saudite.

Informația a fost relatată și de agenția internațională Anadolu, care a precizat că autoritățile saudite nu au comunicat detalii suplimentare despre incident. În lipsa unor date independente, circumstanțele exacte ale lansării și ținta vizată nu pot fi stabilite cu certitudine.

Incidentul de joi vine după o serie de interceptări anunțate de coaliția condusă de Arabia Saudită în ultimele zile.

Pe 27 octombrie, coaliția a declarat că a interceptat și distrus trei rachete balistice lansate către provincia de est a regatului, precum și patru drone care se îndreptau către regiunile sudice ale țării. Potrivit Reuters, autoritățile saudite au emis alerte de avertizare pentru posibile amenințări, ridicate ulterior după ce pericolul a trecut.

🚨 BREAKING: SAUDI AIR DEFENSES INTERCEPT HOUTHI BALLISTIC MISSILE TARGETING OIL-RICH EASTERN PROVINCE Saudi air defenses have intercepted a ballistic missile fired by Yemen’s Houthi group targeting the kingdom’s critical Eastern Province energy hub early Thursday, coalition spokesman Turki al-Maliki confirmed. The interception triggered emergency sirens and civil defense alerts across the Eastern Province and Najran, following back-to-back missile strikes on Taif and Riyadh earlier this week. With Tehran warning of "devastating" shocks to global energy infrastructure, is the regional conflict spilling directly into Gulf oil heartlands? Follow @TheRawWire for LIVE updates. #BreakingNews #SaudiArabia #Yemen #Houthis #MiddleEast #Geopolitics #Oil — The Raw Wire 🚨 (@TheRawWire) October 29, 2026

Cu o zi înainte, coaliția anunțase interceptarea unei rachete balistice lansate către Riad. Rebelii huthi au susținut, la rândul lor, că au atacat aeroportul internațional din capitala saudită. Afirmațiile celor două părți privind rezultatele operațiunilor militare trebuie diferențiate de informațiile confirmate independent.

Arabia Saudită conduce din martie 2015 o coaliție militară care sprijină guvernul yemenit recunoscut internațional în confruntarea cu gruparea huthi, cunoscută și sub numele de Ansar Allah. Rebelii au preluat controlul asupra capitalei Sanaa în 2014 și controlează în continuare teritorii importante din Yemen.

Reluarea și intensificarea atacurilor cu rachete și drone amplifică riscurile de securitate pentru Arabia Saudită și contribuie la deteriorarea situației regionale. Evoluțiile sunt relevante și pentru infrastructura civilă, transportul aerian și instalațiile energetice, care au fost vizate sau amenințate în timpul confruntărilor recente.

Până la publicarea informațiilor inițiale, autoritățile saudite confirmaseră interceptarea rachetei, dar nu prezentaseră date complete despre eventuale pagube sau victime. De asemenea, nu existau suficiente informații independente pentru a stabili cu exactitate obiectivul atacului.