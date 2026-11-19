Avocatul Lavrin-Ioan Covaci, care ocupă funcțiile de vicepreședinte al PSD Sector 1 și coordonator al departamentului juridic al filialei, a fost numit oficial în poziția de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției. Actul administrativ care consfințește această numire a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din data de 19 noiembrie 2026. Conform documentului oficial, decizia poartă semnătura premierului Luca-Alexandru Niculescu și este contrasemnată de secretarul general al Guvernului, Gabriel-Ciprian Ene.

Lavrin-Ioan Covaci activează în filiala social-democrată condusă de Petre-Florin Manole, actualul ministru al Muncii, care figurează ca președinte pe pagina oficială a PSD Sector 1. Pe profilul său public de LinkedIn, noul secretar de stat își menționează în mod transparent apartenența și funcțiile politice, precizând că este vicepreședinte al PSD Sector 1 din anul 2024 și coordonator al departamentului juridic încă din decembrie 2021.

Ascensiunea sa în structurile de conducere ale filialei a avut loc sub mandatul lui Petre-Florin Manole, cel care a preluat șefia interimară a organizației în noiembrie 2020, imediat după autosuspendarea lui Dan Tudorache. De asemenea, cei doi au făcut echipă și la scrutinul parlamentar din 2024. La acele alegeri, Lavrin-Ioan Covaci a figurat pe poziția a 16-a pe lista PSD București pentru Camera Deputaților, în timp ce Petre-Florin Manole a ocupat locul al patrulea.

Datele biografice publicate de Baroul București arată că Lavrin-Ioan Covaci nu este la primul contact cu administrația centrală. Între decembrie 2002 și iunie 2003, acesta a activat ca expert în cadrul Ministerului Informațiilor Publice, făcând parte din cabinetul ministrului Vasile Dîncu. Anterior debutului în avocatură, el a ocupat și postul de consilier juridic la Uniunea Ucrainenilor din România.

Potrivit aceluiași document oficial al Baroului București, cariera sa în avocatură a început ca titular în anul 2006. Între 2007 și 2008 a activat ca avocat asociat coordonator în cadrul formei de exercitare a profesiei „Covaci & Ilinca”, revenind ulterior la propriul cabinet individual începând cu luna noiembrie 2008. Pe plan academic, acesta a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea Româno-Americană în 2002 și a finalizat un master în dreptul afacerilor la Universitatea „Nicolae Titulescu”, în intervalul 2007–2008.

Pe lângă practica juridică privată și activitatea politică, Lavrin-Ioan Covaci deține din iunie 2022 și funcția de consilier în cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România. Statutul său de membru al Consiliului UNBR este confirmat și de comunicările publice recente ale instituției profesionale referitoare la programele de pregătire continuă organizate în toamna anului 2026. În cadrul acestor cursuri de formare, numele noului secretar de stat apare pe lista lectorilor pentru un modul dedicat dreptului electoral în era digitală, program susținut împreună cu experți din cadrul Autorității Electorale Permanente.